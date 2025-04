Da Messina a Reggio Calabria: dal 24 al 27 aprile lo Street Food Fest sul Lungomare Falcomatà

Da Messina la carovana del gusto arriva a Reggio Calabria. Dal 24 al 27 aprile, il Lungomare monumentale Italo Falcomatà di Reggio Calabria si trasformerà nella capitale del gusto con l’arrivo del “Reggio Calabria Street Food Fest”, promosso e organizzato da “Eventivamente” in collaborazione con la Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria.

«La nostra città sarà per quattro giorni il palcoscenico del gusto, capace di unire culture diverse e mettere in mostra il meglio della nostra offerta enogastronomica, locale e non solo» ha dichiarato il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. «Una vera e propria festa in grado di esaltare le nostre eccellenze culinarie, un’occasione straordinaria per valorizzare il nostro territorio attraverso i sapori, le tradizioni e la convivialità».

«Siamo felicissimi di intraprendere questa nuova avventura a Reggio Calabria – ha commentato Alberto Palella, amministratore unico di Eventivamente. Quel ‘ponte del gusto’ che avevamo annunciato nell’ultima edizione messinese del format adesso è realtà e testimonia la volontà, anche da parte dell’Amministrazione reggina, di creare sinergie comuni per un rilancio concreto della grande area metropolitana dello Stretto. Anche da eventi come il nostro passa infatti la crescita di un territorio, in una visione turistica e di indotto economico. Il RCSFF non è solo cibo, ma un evento completo e immersivo, con tante sfumature di divertimento e convivialità».

Reggio Calabria Street Food Fest: il trionfo del gusto

Saranno 37 le ‘casette del gusto’ sul Lungomare Falcomatà, di cui 35 dedicate alle specialità food e due alle birre artigianali dell’area metropolitana di Reggio. Ai visitatori saranno proposte specialità autentiche della tradizione calabrese, ma anche sicilianie e nazionali, come gli amatissimi arrosticini abruzzesi o la partenopea pizza fritta, con qualche tocco di internazionalità. Presente anche una postazione food totalmente gluten free, per consentire a tutti di partecipare e “gustare” l’evento più buono che ci sia.

«Le tradizioni culinarie reggine saranno a confronto con quelle di altri importanti realtà italiane ed internazionali, in una sana competizione, all’insegna della qualità, in grado di conquistare il palato dei tanti visitatori che in quei giorni saranno presenti nella nostra città e che avranno l’occasione di vivere una straordinaria esperienza» ha sottolineato il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace.

Il Reggio Calabria Street Food Fest è un’esperienza non solo legata al buon cibo ma vuole offrire intrattenimento a 360 gradi. Ogni sera, infatti, la manifestazione sarà animata da musica live con band e DJ set, mentre l’atmosfera sarà resa ancora più vivace dalla presenza dei Joculares, compagnia di artisti di strada e animatori che coinvolgeranno adulti e bambini con spettacoli itineranti. Fiore all’occhiello dell’evento l’area show cooking, ogni sera con due appuntamenti, alle 19 ed alle 20. Qui rinomati chef, anche stellati, e maestri gelatieri, si esprimeranno live con le loro preparazioni, alla presenza di sei esperti che degusteranno e commenteranno i piatti.

Orari di apertura della manifestazione:

Giovedì 24 dalle 18 all’1,

Venerdì 25 orario continuato dalle 11 all’1,

Sabato 26 dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1,

Domenica 27 orario continuato dalle 11 a mezzanotte.

(6)