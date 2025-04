“Movemuni”: torna l’iniziativa che fa scoprire Messina con la mobilità sostenibile

Torna per il secondo anno di fila a Messina l’iniziativa “Movemuni”. Ha l’obiettivo di proporre un mix si sfide e gioco per promuovere e scoprire la città nel segno della mobilità sostenibile.

Il progetto “Movemuni” è un’iniziativa che unisce divertimento, esplorazione e valorizzazione del territorio tramite l’adozione di soluzioni di mobilità sostenibile nella città. È promosso dall’associazione Crescendo, un incubatore di idee sociali, culturali e ambientali e ha il sostegno del Comune in collaborazione con Atm Messina.

Con questo evento si vuole offrire un’esperienza coinvolgente che permetta ai partecipanti di scoprire la città attraverso sfide divertenti e stimolanti. Durante l’evento si avrà l’opportunità di esplorare Messina da nord a sud, riscoprendo luoghi caratteristici e immergendosi nelle tradizioni locali. Inoltre, si potrà ammirare il ricco patrimonio storico, artistico e culturale della città.

Mobilità sostenibile: parte integrante di Messina

L’assessora Liana Cannata ha dichiarato: «Movemuni rappresenta un’occasione unica per i nostri giovani di vivere attivamente la città, riscoprendo le sue bellezze attraverso un’esperienza coinvolgente e sostenibile. Il Comune di Messina sostiene con entusiasmo questo progetto, che unisce gioco, cultura e cittadinanza attiva».

Anche la presidente di Atm Messina Carla Grillo si è detta orgogliosa di collaborare all’iniziativa «Come Azienda di Trasporto Pubblico Locale siamo sempre orgogliosi di collaborare a iniziative che promuovono l’utilizzo dei mezzi pubblici in modo creativo e divertente. Inoltre, Movemuni dimostra come la mobilità sostenibile possa diventare parte integrante della vita quotidiana e culturale della nostra città» – ha commentato.

Movemuni Messina: come partecipare

L’iniziativa, ideata dall’Associazione Crescendo, si terrà sabato 24 maggio per riscoprire le bellezze della città spostandosi solo con i mezzi pubblici di Atm.

Si tratta di una sfida a squadre tra cultura, tradizione e storia. Squadre di quattro persone andranno in giro per Messina (esclusivamente con bus Atm) per affrontare prove legate alla città: luoghi iconici, tradizioni messinesi, buon cibo e un tuffo nel patrimonio artistico-culturale locale.

Per l’iscrizione basta andare sul sito www.crescendoincubatore.com (dal 15 aprile all’11 maggio 2025, ore 23:59).

Possono partecipare tutti i residenti e domiciliati a Messina (compresi studenti fuorisede ed Erasmus) maggiori di 18 anni.

Ogni squadra dovrà:

Comporsi di 4 membri

Realizzare un video di presentazione (max 4 minuti) rispondendo a:

Cosa ti piace di Messina? / Qual è il tuo posto del cuore?

Il tuo ruolo nella squadra

Perché scegliere proprio voi?

È possibile iscriversi attraverso due modalità:

Modalità A – Digitale : compilando l’apposito form online sul sito www.crescendoincubatore.com, allegando il video e i documenti d’identità dei partecipanti.

: compilando l’apposito form online sul sito www.crescendoincubatore.com, allegando il video e i documenti d’identità dei partecipanti. Modalità B – Fisica: (dettagli disponibili sul sito ufficiale).

La selezione delle squadre sarà effettuata dallo staff di Crescendo, che valuterà: capacità di intrattenimento, spirito di squadra, intraprendenza e originalità del video di presentazione. Le squadre selezionate saranno contattate via e-mail all’indirizzo fornito in fase di candidatura.

