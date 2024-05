“Movemuni”: l’iniziativa per conoscere Messina nel segno della mobilità sostenibile

Si chiama “Movemuni”, l’iniziativa presentata questa mattina al Comune di Messina che ha l’obiettivo di proporre un mix di sfide e gioco per promuovere e scoprire la città nel segno della mobilità sostenibile.

Il progetto “Movemuni” è un’iniziativa che unisce divertimento, esplorazione e valorizzazione del territorio tramite l’adozione di soluzioni di mobilità sostenibile nella città. È promosso dall’associazione Crescendo, un incubatore di idee sociali, culturali e ambientali, e ha il sostegno del Comune in collaborazione con l’Azienda Trasporti Messina. Con questo evento si vuole offrire un’esperienza coinvolgente che permetta ai partecipanti di scoprire la città attraverso sfide divertenti e stimolanti. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare Messina da nord a sud, riscoprendo luoghi caratteristici e immergendosi nelle tradizioni locali, oltre ad ammirare il ricco patrimonio storico, artistico e culturale della città.

Basile: utilizzare la mobilità sostenibile per la riscoperta del territorio

Il Sindaco di Messina Federico Basile ha sottolineato l’importanza della mobilità sostenibile come strumento di conoscenza del territorio: «L’idea è quella della riscoperta del territorio utilizzando lo strumento della mobilità sostenibile. L’ATM oggi costituisce un fiore all’occhiello in questo ambito: non dà un servizio solo di trasporto mobilità ma è molto di più».

Anche il vicesindaco Mondello ha accolto positivamente l’iniziativa dei giovani che investono su Messina, evidenziando il ruolo della mobilità sostenibile nella promozione della città.

Movemuni: attività per i giovani che parte dai giovani

L’assessora Cannata ha raccontato l’iniziativa “Movemuni”: «oggi raccontiamo di giovani che si impegnano quotidianamente nell’attività per i giovani che partono dai giovani. L’iniziativa si chiama “Movemuni” e sarà presente in città giorno 11 maggio. Ci si potrà iscrivere fino al 5. Questo è il frutto di un percorso dove alla base ci sono il dialogo e l’ascolto».

L’ATM ha espresso entusiasmo per l’evento “Movemuni” e ha sottolineato l’efficienza e la capillarità dei servizi di trasporto pubblico a Messina, evidenziando il contributo alla valorizzazione del territorio attraverso tali mezzi.

Famà: Movemuni nasce col bisogno di guardare da vicino Messina

Il presidente Luca Famà dell’organizzazione “Crescendo” ha spiegato: «Crescendo nasce due anni fa con un grande sogno: mettere insieme persone che vengono da contesti diversi e metterle insieme per un confronto, perché questo è il valore più importante su cui abbiamo costruito questa realtà. Sono orgoglioso di quello che facciamo. Il progetto Crescendo è un progetto al quale dedichiamo molto impegno. Per noi non è un gioco. Ci piace farlo ma cerchiamo di farlo con enorme professionalità anche se non è un lavoro. Movemuni nasce col bisogno di guardare da vicino Messina perché crediamo che il nostro territorio possa offrire le opportunità giuste per rimanere qui. La città ha tantissimo fa dare ed è bene impegnarsi in prima persona».

Morabito: Movemuni punta sul turismo e la mobilità sostenibile

Monica Morabito consigliera di Crescendo, ha illustrato “Movemuni” come un’occasione per scoprire le tradizioni e la cultura messinese. «Movemuni è un modo divertente di far conoscere le tradizioni e la cultura messinese, celebrare le bellezze del territorio attraverso una competizione. Ci saranno 5 squadre che affronteranno prove di natura diverse a carattere culturale ma anche tradizioni gastronomiche, sportive e linguistiche. Interagire con i cittadini sarà fondamentale. L’approccio ludico è stato scelto perché è uno dei modi più semplici per avvicinare le persone ad esperienze nuove. Il progetto è stato concepito per incentivare la mobilità sostenibile a Messina. I punti principali di Movemuni sono turismo e mobilità sostenibile ma un punto fondamentale è anche quello di mettere insieme generazioni diverse che si approcciano alle tradizioni».

La prima prova sarà a Piazza Duomo. Ognuno avrà una mappa e si muoverà con i mezzi pubblici di ATM.

Con l’app ATM si può calcolare il percorso da seguire.

I presenti alla conferenza di presentazione Movemuni

I presenti:

il sindaco di Messina Federico Basile,

il vicesindaco Salvatore Mondello,

la componente del Cda di ATM SpA Carla Grillo,

l’assessora Liana Cannata,

il presidente Luca Famà in rappresentanza dell’associazione Crescendo.

