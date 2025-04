Firmata a Palazzo Zanca la convenzione per una rete museale per Messina

Firmata questa mattina a Palazzo Zanca una convenzione per la costituzione di una rete dei musei e delle realtà espositive tra il Comune di Messina e i soggetti referenti dei musei e delle collezioni tematiche del territorio cittadino. La finalità dell’iniziativa è la promozione turistica e culturale della città. Il Comune coordinerà la divulgazione attraverso i propri canali istituzionali e le attività che si svilupperanno.

Rete museale Messina: potenziare l’offerta turistica

Il sindaco di Messina Federico Basile ha ricordato l’importanza di fare sistema e come l’assessore Enzo Caruso sia riuscito a mettere insieme piccoli pezzi di città per creare un sistema di comunicazione condiviso. «Messina è una grande città per estensione e tradizioni e ci sono tante cose della nostra città che non conosciamo. Messina diventa così anche centro di riferimento e meta strategica per il turismo culturale. Inoltre, l’obiettivo è potenziare, in maniera sinergica e condivisa, l’offerta turistica e culturale» – ha dichiarato.

A coordinare la rete museale di Messina sarà l’assessore alle Politiche culturali e al Turismo Enzo Caruso che ha dichiarato: «la convenzione che è stata sottoscritta oggi prevede l’istituzione di un tavolo condiviso, finalizzato alla creazione di una rete sempre più consolidata. L’accordo, costituito dai soggetti firmatari, definirà le strategie generali e il piano di comunicazione delle attività. Il Comune di Messina avrà un ruolo strategico e di supporto tecnico-scientifico per le azioni inerenti al progetto VISIT-ME».

In rappresentanza della magnifica Rettrice Giovanna Spatari, la professoressa Maria Grazia Sindoni ha affermato che l’Università di Messina accoglie con entusiasmo e sensibilità queste iniziative. L’Università mette a disposizione le collezioni e gli spazi sia per i giovani che per i visitatori esterni. «Importante è coinvolgere la cittadinanza in maniera attiva. La cultura del bello è l’antidoto alla difficoltà che si può incontrare rispetto alla vita urbana» – ha dichiarato.

(5)