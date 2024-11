TEDxMessina 2024: appuntamento al 16 novembre nell’Aula Magna del Polo Universitario Papardo

Conto alla rovescia per il TEDxMessina 2024. L’appuntamento è per sabato 16 novembre, alle ore 14:30, presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto” del Polo Universitario Papardo dell’Università degli Studi di Messina.

I dettagli dell’evento che ha come obiettivo quello di ispirare e ed emozionare i partecipanti per far vedere il mondo da un altro punto di vista, sono stati esposti questa mattina durante una conferenza nell’Aula Senato dell’Università.

Il tema del TEDxMessina 2024

Il tema dell’edizione del TEDxMessina 2024 è “Fata Morgana” – tra realtà e illusione. Nel cuore dello Stretto di Messina danza la Fata Morgana, un’illusione ottica che dipinge visioni distorte e misteriose di oggetti lontani. Questo enigmatico miraggio ha ispirato meraviglia e curiosità nella storia dello Stretto, diventando protagonista di leggende millenarie. Ma dietro l’incanto di ogni miraggio si nasconde una spiegazione, talvolta scientifica, come nel caso della Fata Morgana.

Dal palco del TEDxMessina 2024 ci si immergerà in un affascinante mondo sospeso tra “realtà e illusione”, esplorando le sottili linee che le separano grazie agli otto speaker che saliranno sul palco.

TEDxMessina 2024: ispirare il pubblico

Giuseppe Arrigo, presidente dell’associazione Startup Messina, riguardo al TEDx ha spiegato: «torna in riva allo Stretto l’evento basato su un format internazionale che mira a condividere idee ed esperienze capaci di ispirare il pubblico. La quinta edizione del TEDxMessina si terrà presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto” del Polo Papardo dell’Università degli Studi di Messina. Il tema scelto per quest’anno è Fata Morgana, fra realtà e illusione. Sul palco del TEDx si avvicenderanno otto speaker, ognuno con esperienza internazionale e una grande esperienza professionale. Molti degli speaker sono legati a Messina e porteranno sul palco il proprio punto di vista di ciò che sembra e ciò che è; ciò che noi percepiamo e ciò che in realtà è dietro quello che potrebbe apparire. L’evento mira ad ispirare e toccare il cuore del pubblico e nessuno dovrebbe perderselo».

Un evento di grandissima importanza

Il Prorettore vicario Giuseppe Giordano ha sottolineato: «quest’anno al Tedx, il fatto che ci siano speaker messinesi è un valore aggiunto all’iniziativa. Questo valore aggiunto ha una ricaduta sul riconoscimento che questa Università ha nella formazione di persone che poi hanno una loro vita culturale al di fuori dei confini cittadini. Già di per sè l’evento è di grandissima importanza perché proporre ai giovani nuove idee e visioni del mondo in un contesto dialettico eterogeneo, significa mettere in campo la possibilità di un’apertura mentale che tante volte è difficile da conseguire se non si hanno questo tipi di incontri».

TEDxMessina: seminare e fermentare la comunità

Anche il sindaco di Messina Federico Basile ha sottolineato l’importanza dell’evento come momento edificante e formativo per la diffusione di nuove idee. «Il confronto è importante – ha dichiarato – perché da questi momenti possono nascere idee che riguardano tutti i settori. Si tratta di un’opportunità di confronto aperto a tutti e una grande fucina di idee».

A presentare il TEDxMessina, anche Jeroen Spooren, Lead organizer dell’evento che ha spiegato la nascita del format: «il TED si è fondato nel 1984 con l’idea di diffondere idee che valgano la pena di essere diffuse. Si parla di tantissimi argomenti che vanno dalla scienza alle questioni socio politiche. Quindici anni fa si è deciso di portare le idee anche alle comunità locali. La x del Ted sta a significare che l’evento è stato organizzato indipendentemente da terzi. Come TEDx Messina portiamo idee per far seminare e fermentare la nostra comunità».

Chi organizza il TEDxMessina 2024

Il TEDxMessina è organizzato da un team di professionisti messinesi che, dal 2018, porta in riva allo Stretto il format internazionale TEDx. L’edizione 2024 è patrocinata dal Comune di Messina e dall’Università degli Studi di Messina.

Il TEDxMessina 2024 vanta il supporto dell’associazione Startup Messina e di Ardeek, agenzia di consulenza in ambito IT e marketing, nonché di altri partner locali che credono fortemente nel valore che porta TEDxMessina in riva allo Stretto, fra cui ATM S.p.a., ALuMnime e ITS Albatros.

Come partecipare al TEDxMessina 2024

Prendere parte al TEDxMessina 2024 è semplicissimo. Basta acquistare il proprio biglietto sul sito ufficiale dell’evento e presentarsi sabato 16 novembre, alle ore 14:30, presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto” – Polo Universitario Papardo.

Il pezzo del biglietto è di euro 37. Per gli studenti sarà possibile acquistare i ticket ad un prezzo scontato di euro 20.

Il programma completo dell’evento e tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul portale ufficiale del TEDxMessina.

Altre info a questo link.

Gli speaker che saliranno sul palco del TEDxMessina

A guidare i partecipanti in questo percorso saranno otto speaker di altissimo livello, tra cui anche professionisti messinesi che si sono formati proprio nell’Ateneo cittadino.

Ecco gli speaker del TEDxMessina 2024:

Mauro Curcuruto , design director e poeta;

, design director e poeta; Antonio Bebba , diversity, equity and inclusion lead;

, diversity, equity and inclusion lead; Federica Constantini , imprenditrice digitale, atleta e wellness coach;

, imprenditrice digitale, atleta e wellness coach; Clemente Cedro , medico psichiatra;

, medico psichiatra; Tania Velletri , clinical monitor EHDN;

, clinical monitor EHDN; Simone Pirrotta , Project Manager Agenzia Spaziale Italiana;

, Project Manager Agenzia Spaziale Italiana; Anna Giordano , naturalista e ambientalista;

, naturalista e ambientalista; Sebastiano Battiato, professore ordinario di informatica & ICTLAB founder.

