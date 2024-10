Torna il TEDxMessina. L’appuntamento è sabato 16 novembre: come partecipare

Anche nel 2024 torna TEDxMessina ed è già possibile acquistare i biglietti. La città dello Stretto si prepara ad accogliere una nuova edizione dell’evento che ha come obiettivo quello di ispirare ed emozionare i partecipanti, facendo vedere loro il mondo da un altro punto di vista. L’appuntamento con il TEDxMessina è sabato 16 novembre, alle ore 14:30, presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto” – Polo Universitario Papardo.

TEDxMessina 2024: “Fata Morgana. Tra realtà e illusione”

Ad organizzare l’evento è il team di giovani messinesi che, dal 2018, porta in riva allo Stretto il format internazionale TEDx.

Il tema del TEDxMessina 2024 sarà: “Fata Morgana. Tra realtà e illusione”. La Fata Morgana è un’illusione ottica che dipinge visioni distorte e misteriose di oggetti lontani. Questo enigmatico miraggio ha ispirato meraviglia e curiosità nella storia dello Stretto di Messina, diventando protagonista di leggende millenarie. Dal palco del TEDxMessina 2024 ci immergeremo in un affascinante mondo sospeso tra “realtà e illusione”, esplorando le sottili linee che le separano.

Lo faremo attraverso le parole e le esperienze di speaker nazionali di altissimo livello. Ognuno di loro interpreterà il concetto di Fata Morgana attraverso la propria esperienza personale e professionale.

Il programma completo dell’evento e tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul portale ufficiale del TEDxMessina.

Come Partecipare al TEDxMessina 2024

Per partecipare al TEDxMessina 2024 è sufficiente acquistare il proprio biglietto e presentarsi giorno 16 novembre, alle ore 14:30, all’Aula Magna “Vittorio Ricevuto” presso il Polo Universitario Papardo. I biglietti sono già in vendita in super early bird al prezzo scontato di 22 euro. Per acquistare il proprio biglietto basta cliccare su questo link.

L’offerta Super Early Bird è valida per i primi 50 biglietti e sarà comunque attiva soltanto fino a mercoledì 23 ottobre. Alla sua scadenza, il costo del singolo ticket sarà di 37 euro.

Il TEDxMessina 2024 vanta il supporto dell’associazione Startup Messina e di Ardeek, agenzia di consulenza in ambito IT e marketing, nonché di altri partner locali che credono fortemente nel valore che porta TEDxMessina in riva allo Stretto.

