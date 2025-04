Pasqua 2025. Torna il Sicilia Express: il treno speciale per i siciliani fuorisede

Il Sicilia Express, il collegamento fra Piemonte e Sicilia pensato per offrire un’opportunità di viaggio ai siciliani che per vari motivi sono residenti al sud, torna sui binari.

In occasione del lungo ponte pasquale questo servizio, realizzato grazie alla collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani e l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, collegherà Torino, Milano, Parma, Bologna, Firenze e Roma a Palermo e Siracusa il 17 aprile, con viaggio di ritorno previsto il 26 aprile.

Sicilia Express: molto più di un viaggio

Il Sicilia Express ha debuttato lo scorso dicembre. Non si tratta solo di un viaggio in treno, ma di un’esperienza immersiva capace di trasformare il tragitto in un evento da ricordare. A bordo dell’Espresso turistico di FS Treni Turistici Italiani i passeggeri avranno modo di assistere a performance artistiche e di partecipare a degustazioni, tutto a tema Sicilia.

Chi sceglierà di viaggiare con il Sicilia Express potrà anche scegliere tra il servizio cuccette o i posti a sedere. A completare l’offerta anche la presenza di due carrozze ristorante dove sarà possibile cenare in un ambiente confortevole e conviviale.

Il tragitto del treno

Il treno partirà il 17 aprile da Torino Porta Nuova alle ore 12:30 ed effettuerà fermate a:

Milano Porta Garibaldi (14:10),

Parma (15:42),

Modena (16:20),

Bologna Centrale (16:55),

Firenze Santa Maria Novella (18:13),

Roma Tiburtina (22:32),

Salerno (1:26),

Villa San Giovanni (5:33).

Dopo aver attraversato lo Stretto di Messina il treno si dividerà in due sezioni: una diretta a Palermo, con fermate a:

Messina (7:55),

Milazzo (8:57),

Capo d’Orlando (9:38),

S.Stefano di Camastra (10:20),

Cefalù (10:49),

Termini Imerese (11:07),

Bagheria (11:23), e arrivo a Palermo Centrale alle 11:36,

l’altra diretta a Siracusa, con soste a Taormina (9:15),

Giarre Riposto (9:37),

Acireale (9:50),

Catania Centrale (10:09),

Lentini (10:30),

Augusta (11:00) con arrivo a Siracusa alle 11:23.

I prezzi per la tratta Torino – Palermo/Siracusa partono da 29,90 euro per un posto a sedere in scompartimento da sei posti o in cuccetta.

I biglietti per viaggiare a bordo del Sicilia Express saranno disponibili a partire dal 5 aprile sul sito www.fstrenituristici.it e attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia, inclusi l’App Trenitalia, le biglietterie di stazione, i distributori Self-Service e le agenzie di viaggio.

(3)