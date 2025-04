Messina. Consegnate le Borse di studio Caronte & Tourist, nel ricordo dell’Ufficiale Antonino Donato

Impegno, sicurezza e ricordo di chi non c’è più ma che, in qualche modo, continua a vivere fra noi. Questi sono stati i messaggi più importanti su cui ci si è soffermati durante la consegna delle borse di studio del Gruppo Caronte & Tourist ai neodiplomati più meritevoli dell’Istituto Nautico Caio Duilio di Messina. Fra i presenti, anche la presidente del Gruppo, Olga Mondello Franza.

La cerimonia di consegna è avvenuta questa mattina alla sede del Gruppo. Si è trattato di un momento particolarmente emozionante. Non è mancato il ricordo alle recenti, tragiche, notizie di femminicidio di cui una nella nostra città. Toccante anche il ricordo della scomparsa, poco più di un anno fa, del giovane Ufficiale di Caronte & Tourist, il ventinovenne Antonino Donato, Nino, come lo chiamavano tutti, ed ex studente del Nautico.

Le borse di studio consegnate sono state dieci e una di queste, su richiesta della famiglia e sollecitazione della prof. Daniela Pistorino, preside dell’Istituto Nautico, è stata intitolata proprio a Nino Donato.

La sicurezza non è un optional

In apertura, Tiziano Minuti, HR del Gruppo, ha sottolineato l’importanza dell’occasione per Caronte & Tourist in quanto una delle declinazioni più importanti è quella di valorizzare le eccellenze ed incentivare ad educare i professionisti del mare. «Non possiamo non aprire questa manifestazione ricordando Sara Campanella. Inoltre, voglio ricordare anche che una delle borse di studio che oggi consegniamo, è intitolata a Nino Donato, un giovane professionista del suo mestiere e della nostra Azienda rimasto vittima in un incidente drammatico. Noi lo ricordiamo perchè lo meritava e vogliamo affermare con questo atto che la sicurezza non è un optional e i giovani che lavoreranno sulle navi devono avere la certezza che quando escono da casa, ci faranno anche ritorno. Noi investiamo sulla sicurezza, ricordiamo oggi Nino alla presenza della sua famiglia e della sua compagna e con la scuola che l’ha visto crescere come uomo e come professionista» – ha dichiarato.

Borse di studio Caronte & Tourist: un riconoscimento

La preside Daniela Pistorino ha ringraziato il Gruppo Caronte & Tourist e tutte le entità che collaborano col Nautico per permettere ai ragazzi di fare importanti esperienze prima di raggiungere il diploma.

Anche da parte sua non è mancato il ricordo a Sara Campanella: «come molte altre scuole, anche noi abbiamo rispettato un minuto di silenzio e abbiamo innescato una discussione sul tema della violenza. Il mondo del mare è generalmente maschile ma ad oggi, al Caio Duilio, c’è una grande percentuale di ragazze. Attualmente, al biennio, abbiamo quasi il 50% di iscrizioni femminili. Come Istituto siamo particolarmente sensibili a questi argomenti».

Dianela Pistorino ha ricordato che la stretta collaborazione con enti pubblici e privati consente ai ragazzi del Caio Duilio una quantità e qualità di esperienze che incidono sulla qualità dei diplomati. «Ringrazio Caronte & Tourist per questo importante contributo delle borse di studio che consentono sostegno economico e riconoscimento del percorso. Inoltre, altre dieci borse di studio verranno oggi consegnate ad altri studenti meritevoli per consentire loro un imbarco» – ha aggiunto.

La borsa di studio in ricordo di Nino Donato

La preside ha poi ricordato Nino Donato, alunno del Caio Duilio, un ragazzo gentile, sorridente e brillante. «Mi stringo alla famiglia nel ricordo di questo giovane messinese e nel dolore per la sua scomparsa. Nino stava anche frequentando il Corso di Livello Direttivo per gli Ufficiali di Coperta. Ringrazio Caronte & Tourist che ha voluto accogliere la nostra intesa di dedicare una delle borse di studio a questo ragazzo».

A ricevere la targa e la borsa di studio intitola a Nino Donato è stato Alessio Busà. A consegnarla, proprio la madre del giovane Allievo Ufficiale scomparso. «La mancanza di Nino è una ferita aperta e ringrazio chi si è impegnato per ricordare mio figlio che è sempre nel mio cuore e nella mia mente, ogni momento della mia vita. Era un figlio amorevole e sempre rispettoso. Mi fa piacere che sia ricordato collettivamente dalle persone che lo hanno conosciuto, amato e apprezzato per le sue doti umane e professionali. Siamo tutti orgogliosi dell’uomo che era diventato, specialmente dopo la mancanza del padre. Oggi mi fa bene al cuore che sia ricordato così» – ha dichiarato commossa.

La strada dei futuri professionisti del mare

L’amministratore delegato del Gruppo Caronte & Tourist, Pietro Franza, si è detto emozionato di essere di fronte a ragazzi che iniziano ad intraprendere una strada bellissima per il loro futuro. Anche lui ha sottolineato l’importanza della sicurezza e ha dichiarato: «noi come amministratori di società abbiamo un dovere immenso nel creare percorsi di massima sicurezza per fa crescere i ragazzi, soprattutto dal punto di vista culturale».

In conclusione, ha affermato: «la consegna delle borse di studio Caronte & Tourist per noi ha un significato molto più importante. Consegnamo dei premi che vogliono ricordare che facendo bene, si raggiungono grandi risultati».

I ragazzi che hanno preso la borsa di studio Caronte & Tourist

Sono in totale undici i neodiplomati con lode, insieme a Busà, ad aver ricevuto una borsa di studio e l’opportunità di un imbarco formativo di due mesi su una nave della flotta Caronte & Tourist:

Francesco Alessandra,

Gianluca Caci,

Emanuele Celi,

Petru Stefan Ciurca,

Luigi De Salvo,

Fernando Crevin Shenit Mihindukulasuriya Mirisage,

Christian Puglia,

Stefano Tramaglino,

Kevin Giorgianni.

Altri undici giovani diplomati saranno ospitati da Caronte & Tourist sulle proprie navi per un imbarco formativo di due mesi:

Francesco Bitto,

Tristan Zyred Alcantara,

Federico Forte,

Placido Maisano,

Antonino Visalli,

Sergio Quartarone,

Giuseppe Cacciola,

Emanuele Perrone,

Denys Ilienko,

Simone Nunzio,

Maria Cavallaro,

Alessio Rizzo.

(6)