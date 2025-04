Messina. Torna Bambini in piazza per la salute: sabato 5 aprile a Piazza Unione Europea

Bambini in piazza per la salute è la manifestazione che si terrà a Messina promossa da UISP (Unione Italiana Sport per tutti) e SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica).

La manifestazione torna in occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità e della Giornata Internazionale dello Sport, sabato 5 aprile a Piazza Unione Europea dalle 9 alle 13.

L’UISP proporrà attività motorie/sportive con circuiti per bambini, mini basket e calcio.

Promuovere uno stile di vita salutare

Basilio Buttà, presidente UISP Comitato Territoriale di Messina ha spiegato che l’obiettivo è quello di sensibilizzare sul tema dell’obesità infantile. La stima del tasso di obesità per il 2035 è del 100% e la percentuale di persone obese dal 2019 al 2022 è cresciuta con numeri allarmanti. «Si nota che il problema dell’obesità riguarda anche il livello culturale. I gruppi socialmente vulnerabili sono più colpiti dall’obesità. Questo dipende da diversi fattori come informazioni non corrette sugli stili di vita. Non solo: queste persone hanno anche accesso a cibi più economici che hanno minori qualità nutrizionali» – ha continuato.

Bambini in piazza per la salute è, infatti, anche un momento formativo per i genitori che potranno ricevere informazioni utili e consigli su come migliorare l’alimentazione dei propri bambini. Con questa iniziativa, UISP e SIEDP proseguono la collaborazione iniziata nel 2023. Il loro obiettivo è di promuovere uno stile di vita salutare. L’iniziativa si concentra sull’importanza di una vita attiva e di una corretta alimentazione, sottolineando i benefici nella prevenzione di sovrappeso e obesità, per garantire una vita lunga e serena.

Lo slogan dell’iniziativa è: “Changing systems, healthier lives” (“Cambiare i sistemi, vite più sane”).

Bambini in piazza per la salute: appuntamento importante

Malgorzata Wasniewska, direttore Uoc di pediatria Policlinico di Messina e presidente eletto della società italiana di endocrinologia e diabetologia, ha dichiarato: «abbiamo sposato subito l’idea. I bambini saranno in piazza per la salute e la promozione di buoni stili di vita. Per noi pediatri e endocrinologi pediatrici è fondamentale promuovere stili di vita sani per prevenire l’obesità. Il 5 aprile saremo accompagnati dai nutrizionisti che insegneranno e ripeteranno l’importanza della dieta mediterranea. Oltre al cibo, di fondamentale importanza per uno stile di vita sano, è anche il riposo. Quel giorno parleremo, quindi, anche delle ore necessarie di sonno. Saremo presenti per aiutare i bambini in sovrappeso ma anche per la prevenzione dell’obesità».

Nell’iniziativa Bambini in piazza per la salute, saranno coinvolti anche gli specialisti di scienze motorie.

Mariella Valenzise, referente regionale del centro di riferimento dell’obesità infantile e referente Sicilia SIEDP, ha sottolineato che per i pediatri, alimentazione e attività fisica rappresentano i cardini per combattere l’obesità prima ancora della terapia medica. «Uno studio ha dimostrato che se i bambini iniziano già nella fascia 0-6 anni a fare attività fisica, migliorano le loro capacità e abilità motorie e migliora anche tutto l’aspetto intellettivo del bambino. Inoltre, una recente pubblicazione ha dimostrato che l’attività fisica incide anche sul rischio cardiovascolare. I livelli di colesterolo cattivo diminuiscono in seguito all’attività fisica e si innalzano i livelli del colesterolo buono» – ha spiegato.

In più, ha aggiunto: «i dati di Messina con dati ISTAT recenti, dimostrano che nella fascia di età 5-12 anni, su un campione di 5420 bambini, il 10% è obeso e la percentuale totale della Regione Sicilia dimostra come in questa fascia di popolazione abbiamo un 30% totale con bambini in obesità franca o in sovrappeso. Giornate come questa dovrebbero essere quotidiane».

Migliorare l’alimentazione e l’attività fisica

Alla conferenza di presentazione dell’iniziativa Bambini in piazza per la salute, presente anche Antonio Chimicata, presidente Comitato Messina Croce Rossa Italiana. Il presidente ha ricordato che come Croce Rossa, garantiranno assistenza sanitaria con un mezzo di soccorso e saranno pronti a fornire il supporto logistico. «Ci sarà un punto curato dai ragazzi giovani del comitato che daranno dimostrazioni e faranno dei giochi con i bambini per divulgare stili di vita sani. Ringrazio la UISP che ci ha voluto di nuovo accanto a loro per questa giornata e le professoresse del Policlinico» – ha aggiunto.

Durante l’iniziativa Bambini in piazza per la salute, verrà consegnato anche ai presenti un piccolo opuscolo della SIEDP. Si tratta di un vademecum; una guida pratica per migliorare l’alimentazione e l’attività motoria nei bambini.

La ditta Grillo di Messina, fornirà una dotazione di frutta con cui i bambini, quel giorno, potranno fare merenda come esempio di sana alimentazione.

A Bambini in piazza per la salute non saranno eseguite visite ma solo consulenze. «Si è visto che oggi lo stigma dell’obesità influisce negativamente sul bambino nel combattimento del problema. Per questo motivo la politica è cambiata e vogliamo insegnare le cose adeguate per evitare l’obesità o combatterla» – ha spiegato la prof. Wasniewska.

Bambini in piazza per la salute a Messina: chi ci sarà il 5 aprile

L’iniziativa ha il supporto di:

Croce Rossa Italiana – Comitato di Messina, Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino”,

Università degli Studi di Messina ,

ANSISA (Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell’Alimentazione).

La manifestazione è inoltre patrocinata dal Comune di Messina, in collaborazione con AMAM, Messina Servizi e SA.MA.

La Croce Rossa Italiana metterà a disposizione due tende per consentire agli operatori di effettuare colloqui e valutazioni, rilevazione del peso e di proiettare video divulgativi sull’importanza dell’alimentazione nella promozione della salute del bambino.

Per l’AOU G. Martino saranno presenti, insieme alla Prof.ssa Malgorzata Wasniewska:

la Prof.ssa Mariella Valenzise Referente del Centro Regionale per l’Obesità Infantile e referente SIEDP per la Regione Sicilia,

il Prof. Tommaso Aversa,

la Prof.ssa Maria Francesca Messina,

la Dott.ssa. Letteria Anna Morabito,

la Dott.ssa Giorgia Pepe,

il Dott. Domenico Corica e i medici dell’ambulatorio di endocrinologia pediatrica.

Inoltre la Dott.ssa Debora Porri, Dott.ssa Elisa La Rosa, Dott.ssa Valentina Arena e Dott.ssa Valentina La Malfa, rispettivamente nutrizionista, chinesiologa, infermiera pediatrica e psicologa dell’ambulatorio di endocrinologia pediatrica. Mattia Papa, nutrizionista dell’ambulatorio di diabetologia pediatrica.

