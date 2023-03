Giochi e sport: sabato 4 marzo i bambini di Messina in piazza per la salute. Il programma

Sport e giochi, tra mini basket, mini volley, hula hop, corso di hip hop e percorsi per i più piccoli: sabato 4 marzo i bambini di Messina scendono in piazza Municipio, per la salute. L’iniziativa mira a promuovere lo sport e uno stile di vita sano fin dall’infanzia e si svolgerà in occasione della Giornata Mondiale dell’obesità in quattro città italiane: Genova, Parma, Napoli e, appunto, Messina.

Quali sono le cause e le conseguenze dell’obesità? Quali i modi per prevenirla? Di questo si è parlato stamattina a Palazzo Zanca e si parlerà sabato a piazza Municipio, tra sport e attività ludico-motorie per i più piccoli in occasione della manifestazione “Bambini in piazza per la salute” organizzata da UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) e SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica) con il patrocinio del Comune di Messina, dell’Università, del Policlinico “G. Martino” e della Croce Rossa Italiana.

A presentare l’iniziativa, il presidente di Uisp Messina Santino Cannavò: «Quella dell’obesità è un’emergenza grave – ha premesso. Il 4 marzo sarà la giornata mondiale per la coscienza dell’obesità la giornata mondiale, si svolgeranno manifestazioni analoghe in quattro città d’Italia (Messina, Genova, Parma e Napoli) con l’obiettivo di aprire un riflettore sul tema dell’obesità. I punti di vista sono molteplici, la si può guardare da un punto di vista sanitario, delle patologie, ma anche dal punto di vista dell’attività sportiva e degli spazi per fare sport».

Presente per la Giunta Basile l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, che ha ricordato gli investimenti in corso da parte dell’Amministrazione per gli impianti sportivi cittadini.

Obesità infantile: cause e soluzioni

La parola è poi passata alla dottoressa Margherita Wasniewska, Direttore dell’UOC di Pediatria dell’Azienda Policlinico di Messina e membro del Direttivo della SIEDP, che ha introdotto la questione è sottolineato l’importanza di uno stile di vita sano sin dalla prima infanzia: «Noi – chiarisce – siamo abituati a pensare la malnutrizione come causa di sottopeso, ma anche l’obesità è causata dalla malnutrizione. Lo stile di vita alimentare di un bambino inizia dalla gravidanza. Il programma alimentare di un bambino dovrebbe essere regolare e seguito da un pediatra. In Italia abbiamo l’opportunità di farlo grazie ai pediatri di base. Ciò che proponiamo non è un’iscrizione in palestra, ma uno stile di vita: il bambino sin da piccolo deve muoversi, avere un’alimentazione regolare».

A far luce sui rischi e le patologie causate dall’obesità nei bambini, la dottoressa Mariella Valenzise, Referente regionale SIEDP e Responsabile del Centro Regionale di Riferimento dell’obesità Infantile: «La prevenzione si basa su due cardini attività fisica e alimentazione – spiega. Siamo abituati a immaginare che le complicanze come il diabete, l’ipertensione, il colesterolo alto riguardino solo gli adulti. Non è così. Vediamo tutti i giorni bambini che soffrono di questi problemi. In quasi tutti i bambini obesi troviamo un TSH elevato, problemi alla tiroide. L’obesità crea anche problemi di tipo ortopedico. Ci sono poi, naturalmente, anche problematiche di tipo psicologico».

“Bambini in piazza per la salute”: il programma dell’evento a Messina

L’appuntamento con “Bambini in piazza per la salute” è fissato a Messina per sabato 4 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00. La partecipazione è libera e aperta a tutti i bambini in età pediatrica tra i 2 e i 12 anni. Sono previste si attività sportive che attività ludico-ricreative per i più piccoli.

In particolare, ci saranno: mini-basket, mini-calcio, mini-volley. Attività ludoco-ricreative con l’hula hoop, percorsi con i cerchi in terra e slalom, ma non solo. Sarà presente anche un insegnante di hip hop per fare una lezione con i ragazzi.

Sul posto, inoltre, saranno presenti la Croce Rossa, che ha messo a disposizione le proprie attrezzature. Ci sarà un’ambulanza, per garantire la sicurezza, i volontari di UISP e SIEDP. I partecipanti riceveranno inoltre informazioni e consigli da parte del personale altamente qualificato del Centro di Endocrinologia Pediatrica dell’UOC di Pediatrica del Policlinico di Messina sull’importanza di una alimentazione sana e dell’esercizio fisico. Le attività sportive sono state organizzate dalla docente Paola Piatta, ex cestista e allenatrice di pallacanestro.

(13)