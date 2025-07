“Approdi – Un mare di Storie” arriva a Patti. La rassegna di cibo e vino di Casa Grazia

La quinta tappa di “Approdi – Un mare di Storie” arriva nell’antica città di Epacten, odierna Patti, nella provincia della città dello Stretto. Si tratta della rassegna itinerante di cibo e vino promossa ed organizzata da Casa Grazia. La rassegna è in omaggio ad Agrigento Capitale della Cultura 2025 e si terrà mercoledì 23 luglio da Pani e Cumpanaggiu, alle 20:30.

Tappa a Patti

L’azienda della famiglia Brunetti è alla sua terza generazione con i figli Emilio e Miryam e con Martina. Affonda le sue radici nella Riserva Naturale Orientata del Lago Biviere di Gela, il più grande lago salato costiero della Sicilia. L’azienda continua il suo viaggio sulle rotte della grecità e fa tappa, a Patti, che un tempo era Tindari. Lì il verde lussureggiante dei Monti Nebrodi circonda in un unico abbraccio le acque del litorale tirrenico. Un racconto del territorio e delle sue eccellenze che si nutre di passione e determinazione con i vini dell’azienda bio di Casa Grazia e la selezione di prodotti tipici di alta qualità di Pani e Cumpanaggiu. Quest’ultima è una panineria, salumeria e tavola calda e fredda (Via Fratelli Cervi, 7/8). “Sulu cosi boni” è il suo slogan che di fatto si traduce nella scelta di prodotti tutti a km zero, siciliani e dei Nebrodi.

Approdi – Un mare di Storie a Patti: il menù

Le bollicine di Euphorya, spumante rosè Frappato brut di Casa Grazia, in abbinamento all’entrèe di cestino di stagione con formaggi freschi e frutta in abbinamento, regaleranno quella nota di euforia e di leggerezza che apre la serata dove ogni assaggio racconta un storia di passione e di territorio.

Si continua poi con il brio e la vivacità del frizzante Lagodamare in pairing con deliziose crocchette di patate aromatizzate, verdure in pastella e sfiziosi fiori di zucca ripieni. L’eleganza del Laetitya, un nome ed un sentimento, da uve Frappato, avvolge con delicate note speziate il cotto di suino nero con filetti di zucchina marinata e crostino ai cereali. Per il tortino di verdure di stagione con sua Maestà, la mortadella al tartufo, il suo compagno ideale è il Victorya1607. Si tratta di un vino rosso intenso ed avvolgente dove cogliere l’eleganza del Frappato e la forza del Nero d’Avola, espressioni dello straordinario Cerasuolo di Vittoria DOCG.

L’Adorè di Casa Grazia, con i profumi intriganti e sensuali delle uve aromatiche di Moscato Bianco, in abbinamento al dessert di crema inglese con sfera di fior di latte e frutti rossi, è la conclusione perfetta di una serata dove

gusto, eleganza e bellezza s’incontrano. Alla serata sarà presente Martina Casciana Brunetti, sommelier e hospitality manager di Casa Grazia ( Solo su prenotazione info 0941 338693 -3397616560).

