Messina. Dal 3 al 5 ottobre sarà di nuovo Festival degli Aquiloni di Capo Peloro

Adesso è ufficiale. Dal 3 al 5 ottobre si svolgerà la settima edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro. Ancora una volta a fare da cornice ad uno degli eventi più attesi dai messinesi (e non solo) sarà bellissima spiaggia di Torre Faro, pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno trascorrere un weekend con il naso all’insù, guardando il cielo sopra lo Stretto di Messina tingersi di mille colori, i colori degli aquiloni.

Il programma della settima edizione del Festival degli Aquiloni è ancora in fase di aggiornamento ma, senza dubbio, a rendere come sempre indimenticabile questo evento ci saranno workshop, laboratori, musica, arte, mostre e molto altro ancora, per grandi e piccoli. Anche quest’anno l’evento è organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro.

L’edizione 2024 è stata un vero successo ed ha visto l’introduzione di diverse novità, come il suggestivo ed emozionante volo notturno.

Non resta che aspettare ottobre per partecipare, ancora una volta, a questo imperdibile evento.

Programma per la settima edizione del Festival degli Aquiloni

Al momento il programma delle giornate è così suddiviso:

Venerdì 3 ottobre dalle ore 16:00 alle 20:00

Sabato 4 ottobre dalle ore 10:00 alle 20:00

Domenica 5 ottobre dalle ore 10:00 alle 20:00

