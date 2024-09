Il Festival degli Aquiloni 2024: il volo notturno incanta Capo Peloro

Una vera e propria festa. Soltanto così puo essere definita la seconda giornata del Festival degli Aquiloni a Capo Peloro. La giornata è iniziata con la colorata sfilata della banda G. Verdi di Faro Superiore. Il corteo, a cui hanno preso parte aquilonisti, membri della Pro Loco Capo Peloro, il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore Massimo Finocchiaro, ha sfilato lungo la via Fortino per arrivare fino a Piazza Lanternino e dare ufficialmente avvio al secondo giorno di uno degli eventi più attesi a Messina.

Il sindaco Federico Basile, durante la sfilata, ha dichiarato ai microfoni di Normanno: «Messina sta rispondendo bene a questo Festival e lo si vede dalla tanta gente che segue questo corteo per la sesta edizione del Festival degli Aquiloni che punta sempre più verso l’internazionalizzazione. Il Festival coniuga l’arte del volo alla riscoperta del territorio e lo scenario di Capo Peloro si presta benissimo a questo fine. Sono convinto che tante famiglie riempiranno la spiaggia di Capo Peloro non soltanto oggi ma anche domani 29 settembre per la terza ed ultima giornata di questa edizione».

Anche Ignazio Billera, ideatore del Festival degli Aquiloni di San Vito Lo Capo, ha ricordato la via dell’internazionalizzazione che il Festival sta prendendo: «siamo felici e a colori! Abbiamo dato l’apertura ufficiale al sesto Festival degli Aquiloni di Capo Peloro con una punta di internazionalità. Quest’anno è, infatti, presente la delegazione di Malta. Siamo felici di essere qui anche per l’edizione 2024».

Festival degli Aquiloni di Capo Peloro: la bellezza di stare insieme

L’assessore Massimo Finocchiaro ha evidenziato: «Messina continua a proporre eventi in tutte le stagioni e ne avremo tanti anche in inverno e poi di nuovo in primavera. Siamo tornati dalla preview nella zona sud dello scorso 22 settembre e oggi siamo qui a Capo Peloro per la manifestazione per eccellenza. Quest’anno abbiamo la novità del volo notturno e sono certo che ne vedremo delle belle!»

Il presidente della Pro Loco Capo Peloro Paolo Alibrandi ha dichiarato entusiasta : «oggi è la seconda giornata del Festival degli Aquiloni ma per me è la prima volta da presidente. Sento il doppio della responsabilità rispetto a quando organizzavo il Festival da segretario. È sempre bello vedere tanta gente e tante famiglie unite che escono da casa per giocare insieme e passare qualche ora in serenità con noi».

Il tanto atteso volo notturno, novità di questa sesta edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro, è stato un vero successo. Gli aquiloni si sono alzati in volo illuminati dai fari nel cielo di Capo di Peloro per regalare un’emozione unica a tutti i presenti. Nemmeno la pioggia pomeridiana è riuscita a fermare le attività del secondo giorno di Festival e il volo notturno è stata la ciliegina sulla torta di una giornata fantastica.

Il programma per la terza giornata del Festival degli Aquiloni

Dopo un primo giorno fra colori e bolle di sapone e un secondo fra musica e divertimento, per la terza giornata del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro, sono previste le seguenti attività:

Aquiloni in volo dalle 10 alle 19 alla spiaggia La Punta ;

alla ; presenza del Pro-Market a piazza Lanternino dalle 10 alle 20 ;

a piazza Lanternino ; laboratorio e vendita degli aquiloni all’Arena Capo Peloro dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 19 ;

; giro sotto il Pilone con i pony dell’Associazione Mater Vitae dalle 10 alle 18;

attività, dimostrazione e simulazione didattica a cura dell’Istituto Nautico “Caio Duilio” al piano terra della Fondazione Horcynus Orca dalle 10 alle 19 ;

; laboratorio per bambini di quilling a Piazza Lanternino – stand Gestam, dalle 10 alle 19;

a Piazza Lanternino – stand Gestam, sala immersiva e mostra a cura di Bianca Savasta al museo Macho alla Fondazione Horcynus Orca dalle ore 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 20;

al museo Macho alla Fondazione Horcynus Orca percorso in bici per bambini a cura della FIAB Messina Ciclabile all’Arena Capo Peloro dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 19:30;

all’Arena Capo Peloro attività per bambini a cura del Gruppo Scout Ganzirri 1 all’Arena di Capolo Peloro dalle 10:30 alle 13:30;

all’Arena di Capolo Peloro acroyoga al Giardino delle Sabbie dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00;

al Giardino delle Sabbie presenza del Circobaleno all’Arena di Capo Peloro alle ore 11:30;

all’Arena di Capo Peloro alle ore 11:45 è previsto l’arrivo della carovana ciclabile della FIAB Messina Ciclabile;

è previsto l’arrivo della carovana ciclabile della FIAB Messina Ciclabile; pausa dalle attività dalle ore 13 alle 14:30;

dj set Sergio Mnemonico e Jose Costa a Piazza Lanternino alle ore 15:30;

Sergio Mnemonico e Jose Costa a Piazza Lanternino alle i cantastorie dell’8 – Bus storico, a cura dell’Associazione ARB nello slargo della Fondazione Horcynus Orca dalle 16 alle 18;

il Circobaleno sarà di nuovo presente a Piazza Lanternino alle ore 16:30;

a Piazza Lanternino, alle ore 17:30, la TR3SCA.

