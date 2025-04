Bus & Trek: l’iniziativa nel segno della mobilità sostenibile per scoprire Messina

Presentata questa mattina al Comune di Messina l’iniziativa “Bus & Trek” che rientra nel più ampio progetto Tran-Sport della UISP Nazionale. Quest’ultimo è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’iniziativa, ideata dalla UISP Messina, riconferma l’impegno e lo sviluppo del progetto nella città dello Stretto ed è patrocinata dal Comune di Messina in collaborazione con ATM con l’obiettivo di diventare un progetto nazionale.

Bus & Trek Messina: riscoprire la città

Bus & Trek è un’iniziativa che “camminando” produce nei partecipanti un’occasione di riflessione, formazione e crescita. Inoltre, stimola la loro attenzione a rivedere il territorio per la sua vocazione naturale, climatica e sociale, favorendo diverse forme di turismo sociale, sportivo, ricreativo, religioso e culturale.

Il sindaco di Messina, Federico Basile ha ricordato che utilizzare il servizio pubblico per attività sportive e sociali è quello che ogni città dovrebbe fare. «Con Bus & Trek si riscoprono i colli San Rizzo. Il progetto è nato da un paio di anni. Non riguarda solo il trasporto ma l’unione della città con i servizi. Bus & Trek Messina viene svolto anche in un’ottica in base alla quale la mobilità sostenibile passa anche per la scoperta della città con i mezzi pubblici» – ha aggiunto.

Il coordinatore del progetto e dirigente UISP Messina, Santino Cannavò, ha spiegato: «la vera azione di Bus & Trek è quanto influisce la trasformazione culturale. Bisogna creare una cultura della mobilità sostenibile a partire dai ragazzini. Dobbiamo favorire questo per far vedere che il servizio c’è e funziona. Il progetto è diventato un progetto nazionale. I ragazzini pagano il biglietto e questo è importante perché si crea un rapporto tra i servizi che l’amministrazione mette in campo e i cittadini che diventano cittadini attivi».

Come funziona? Con l’acquisto di un semplice biglietto ATM con partenza:

Bus 16/ dal Terminal Cavallotti alle ore 8:50;

arrivo alle Quattro Strade dove i partecipanti saranno accolti dagli operatori UISP che faranno da guide nelle escursioni.

Le date delle escursioni per il mese di aprile saranno: 16, 23, 24, 28, 29 e 30 aprile.

Sviluppo sostenibile e bene comune

Il vicesindaco Salvatore Mondello ha puntato l’attenzione sul tema della sicurezza, sottolineando come i bus sono una preziosa risorsa soprattutto per i giovani nelle fasce orarie serali/notturne. «L’elemento che è alla base di questo progetto è l’approccio culturale. I progetti, finalizzati alla valorizzazione della mobilità sostenibile, devono essere sostenuti in maniera adeguata insieme ad attività, come questa, che lo sono per loro natura. Sono convinto che i semi che stiamo piantando, tra qualche anno diventeranno robuste piante» – ha concluso.

A piccoli passi, Messina sta vivendo una vera e propria rivoluzione culturale in materia di trasporti e mobilità e questo rende la Città dello Stretto molto più simile alle grandi capitali europee. «Sono iniziative che sradicano la mentalità che per tanti anni è stata caratteristica di Messina. Iniziative di questo tipo divulgano il principio cardine della mobilità sostenibile. Il connubio tra sport e mezzo pubblico per riscoprire luoghi belli della nostra città è davvero importante. Dobbiamo insegnare ai ragazzi ad utilizzare il mezzo pubblico sempre, non solo per andare e tornare da scuola» – ha spiegato la presidente di Atm Messina Carla Grillo.

Anche l’assessora Liana Cannata ha commentato: «Questa Amministrazione ha posto lo sviluppo sostenibile al centro della propria agenda, in piena coerenza con gli obiettivi strategici di Messina 2030. Questo progetto ne è una testimonianza e consentirà anche far prendere consapevolezza ai più piccoli di quello che è la mobilità sostenibile».

L’obiettivo diretto di Bus & Trek Messina è quello di utilizzare la mobilità sostenibile e dolce per l’accesso ai luoghi dove si pratica attività fisica di cammino e di escursionismo urbano ed extraurbano. Quello indiretto riguarda il familiarizzare con l’uso del mezzo pubblico per gli spostamenti giornalieri ed adottarlo nella quotidianità.

