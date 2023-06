Messina, passeggiata speciale con “Bus & Trek”: c’è anche il Sindaco Basile

Prosegue il progetto “Bus & Trek“: attività di passeggiata escursionistica promossa, dal 2017, da Uisp Messina, che coniuga mobilità sostenibile e attività motoria all’aria aperta, andando alla scoperta dei luoghi più belli e suggestivi della città. All’appuntamento di sabato 17 giugno, prenderanno parte anche il Sindaco Basile, Assessori e Presidenti delle partecipate del Comune di Messina.

Il programma prevede il raduno dei partecipanti alle 09.00, al terminal bus Cavallotti – Messina e partenza alle 09.20 con il numero 25, arrivati da Don Minico inizia l’escursione: durante la passeggiata di “Bus&Trek” si raggiungerà la Badiazza, per poi proseguire in direzone via Palermo e raggiungere la fermata del bus, con rientro al Terminal Cavallotti alle 12.45. La lunghezza del percorso è di circa 2,850 km, difficoltà facile.

(In foto la presentazione dell’iniziativa del 2022)

(11)