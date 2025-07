Beach volley solidale a Santa Teresa di Riva: un torneo speciale il 5 e il 6 agosto

Il Centro diurno Autismo di Nizza di Sicilia organizza un Torneo di beach volley solidale sulla spiaggia di Santa Teresa di Riva. Lo sport più diffuso dell’estate, in questo caso, però, ha una marcia in più: quella della solidarietà.

L’evento si svolgerà il 5 e 6 agosto, dalle ore 18.15, al lido Odissea – Calypso di Santa Teresa di Riva, su uno dei litorali più belli della Sicilia, dove il mare è Bandiera blu.

Beach volley solidale a Santa Teresa di Riva: dare speranza

Il Torneo di beach volley solidale di Santa Teresa di riva è un 4×4 misto e registra da settimane l’iscrizione di diverse squadre. Queste ultime sono pronte a vivere due giornate di sport e intrattenimento, perché la forza dello sport è la stessa che unisce l’energia di coloro che ogni giorno si spendono per dare speranza agli altri.

Dai ragazzi autistici, agli operatori del Centro tutti i giorni sono carichi di sorrisi, vitalità e voglia di andare oltre. Tra le varie attività svolte dal Centro, il laboratorio creativo di ceramica è un luogo dove queste azioni prendono concretezza. Lì, l’arte e l’artigianato sono l’espressione più bella di giovani che fanno sentire la loro voce, che cercano il loro posto vitale.

Durante la manifestazione ci sarà un corner con le splendide ceramiche realizzate dagli ospiti speciali del Centro di Nizza.

Il ricavato del Torneo sosterrà, in parte, le iniziative dei laboratori del Centro. Un’altra parte sarà utilizzata per comprare una sedia job per l’associazione L’InCanto di Adriano, che promuove attività culturali, educative, sociali e progetti di solidarietà, legalità, volontariato e impegno civico verso i più fragili.

Iscrizioni aperte fino al 27 luglio

Yanez sarà lo speaker ufficiale del Torneo di beach volley solidale. È uno storico vocalist tra i più conosciuti in Sicilia e nel panorama nazionale, che ha deciso di sostenere la manifestazione e diventare amico del Centro.

L’artista, in 30 anni di carriera iniziata nel 1992 alla consolle del mitico ToutVa di Taormina, ha collaborato con i più grandi personaggi della dance. Ha presentato i migliori disk jockey nazionali ed internazionali, tra i quali:

Claudio Coccoluto,

Ralf,

Albertino,

Joe T Vannelli,

Erick Morillo,

Leeroy Thornill,

Carl Cox,

Little Louie Vega.

Quest’estate è official voice del sabato alla discoteca Coconut di Capo D’Orlando.

Le iscrizioni sono aperte fino al 27 luglio, per partecipare bisogna chiamare lo 0942.717062 o chiedere al lido Odissea – Calypso di Santa Teresa di Riva o alla libreria cartoleria Cartolibrando di Furci Siculo.

Una grande manifestazione ha bisogno del sostegno di tutti. Il Centro è grato ai partner che collaborano all’iniziativa, i “nostri preziosi compagni di viaggio”, come amano sottolineare i vertici della Onlus:

il patrocinio del Comune di Santa Teresa di Riva – Bandiera blu;

L’InCanto di Adriano ODV;

Antonello Mantarro;

Comune di Santa Teresa di Riva – Bandiera Lilla;

Zerouno TV;

Radio Empire;

Notizie Sicilia;

Jonica FC;

Città di Santa Teresa Sporting Savoca;

Sport Project Academy.

(7)