Reggio Calabria Street Food Fest: tutto pronto per la prima edizione della grande festa del gusto

Conto alla rovescia per il “Reggio Calabria Street Food Fest”. La prima edizione della grande festa del gusto inizierà domani, 24 aprile 2025. Il lungomare monumentale Italo Falcomatà ospiterà il Reggio Calabria Street Food con le sue ormai famose casette, pronte ad accompagnare tutti in un viaggio alla scoperta di sapori del cibo di strada. Dalla pizza fritta al panino con le braciole messinesi, dal fritto misto Napoli agli arrosticini abbruzzesi, dal panino con pulled pork allo sfincione bianco di Baaria. Non mancheranno le proposte dolci come i cannoli e le ciambelle americane.

Reggio Calabria Street Food: il programma del 24 aprile

Alle 18 si apre il food village con le sue 37 casette del gusto, di cui 35 dedicate alle specialità food e due alle birre artigianali dell’area metropolitana di Reggio.

Sempre nella giornata del 24 aprile, si alzerà il sipario anche sugli show cooking.

Alle 19 si accenderanno i fornelli con i primi protagonisti del live di apertura, che saranno Fortunato Aricò, del ristorante Officina del gusto di Reggio Calabria e il maestro gelatiere Giuseppe Arena, dell’omonima gelateria di Messina.

Alle 20 toccherà agli ambasciatori del gusto Francesco Arena, Pasquale Caliri e Lillo Freni far degustare agli ospiti presenti il loro menù studiato per l’occasione.

Il Reggio Calabria Street Food ha un ricchissimo programma di spettacoli. A partire dalle 18:30 ci sarà la passeggiata dei trampolieri della compagnia Joculares. Gli artisti di strada e animatori saranno presenti anche con lo spettacolo “Circo equilibrato” in ben due appuntamenti, alle 18.30 e alle 19.30.

Alle 20 sarà il dj set di Antonio Venanzi a far ballare il lungomare, mentre alle 21.30 spazio alla musica live con Katia Crocè KC Project e Assioma band. La serata si concluderà ancora con la musica di Antonio Venanzi, fino a chiusura, prevista per l’1.

Il calendario completo

Il Reggio Calabria Street Food Fest è una manifestazione organizzata da privati e per questo motivo non subirà stop o variazioni ad eccezione della giornata di sabato. In segno di partecipazione al dolore mondiale per la morte di Papa Francesco, il food village rimarrà chiuso durante i funerali del Pontefice e aprirà alle 13.30, con orario continuato fino all’1.

Come stabilito dal Governo, le figure istituzionali della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, non saranno presenti all’iniziativa fino a domenica 27. Domenica è, infatti, la giornata conclusiva dell’evento in cui si svolgerà una cerimonia ad un orario ancora da definire.

Orari di apertura della manifestazione:

Giovedì 24 dalle 18 all’1,

venerdì 25 orario continuato dalle 11 all’1,

sabato 26 orario continuato dalle 13.30 all’1,

domenica 27 orario continuato dalle 11 alle 24.

La manifestazione è promossa da Eventivamente, in collaborazione con la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria.

