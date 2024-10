Nuovi bus ATM Messina per ampliare il servizio Noleggio Con Conducente

Nuovi bus ATM Messina. Presentati al Largo Minutoli due nuovi mezzi che entrano a far parte della flotta di ATM Messina. Si tratta di due nuovi bus Setra acquistati dall’Azienda per ampliare il servizio di Noleggio Con Conducente, destinato al trasporto di natura privatistica.

I due nuovi mezzi, che vanno ad aggiungersi al bus già nella disponibilità di ATM Messina, sono dotati di tutti i comfort e di sistemi di sicurezza all’avanguardia. Hanno inoltre motore Euro 6, quindi con basso impatto ambientale.

Aumenta la flotta ATM Messina: i due nuovi bus della Setra

Oggi pomeriggio sono stati presentati due nuovi autobus della Setra, appartenenti al gruppo Mercedes. I veicoli sono destinati al servizio di noleggio con conducente per trasporti di carattere privato.

Il sindaco Federico Basile ha elogiato ATM per la sua continua crescita e il miglioramento dei servizi di trasporto, evidenziando come sempre più cittadini scelgano i mezzi pubblici per lavoro e svago, abbandonando l’uso dell’auto privata.

Anche il vicesindaco Salvatore Mondello ha sottolineato: «il nostro modello di città, sostenibile e a misura d’uomo, prende sempre di più forma. Il trasporto pubblico è il perno attorno al quale stiamo costruendo una nuova dimensione urbana. I servizi di alta qualità resi oggi da ATM SpA sono per l’Amministrazione comunale motivo di grande orgoglio».

Con ATM si viaggia in Italia e all’estero: come richiedere il servizio

Il presidente di ATM Messina Giuseppe Campagna ha spiegato che, con l’acquisto di questi nuovi autobus, ATM SpA ha triplicato la propria flotta per il servizio di noleggio con conducente, che in precedenza contava solo un mezzo. Dal primo acquisto, avvenuto nel giugno 2022, la domanda per questo servizio è cresciuta rapidamente, con 400 richieste in due stagioni da parte di enti, società sportive, agenzie di viaggio e privati. Questo successo ha portato l’azienda a espandere ulteriormente la flotta, prevedendo anche un significativo ritorno economico.

Il servizio di noleggio con conducente di ATM permette di organizzare viaggi di gruppo sia in Italia che all’estero. Le prenotazioni avvengono attraverso il sito ufficiale, dove è possibile richiedere un preventivo compilando un modulo con i dettagli del viaggio. Le richieste devono essere inoltrate almeno 15 giorni prima della partenza e il pagamento avviene tramite bonifico bancario entro 10 giorni dalla data del viaggio.

