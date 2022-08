Concorso Agenzia delle Entrate 2022: lavoro a tempo indeterminato per diplomati

A settembre 2022 scade il concorso dell’Agenzia delle Entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di 900 assistenti tecnici; le risorse saranno destinate ai servizi catastali, cartografici, estimativi e agli uffici dedicati all’osservatorio del mercato immobiliare. Tra le competenze richieste: problem solving, iniziativa e lavoro di squadra. Vediamo, nel dettaglio, i requisiti richiesti e come candidarsi.

Concorso Agenzia delle Entrate 2022: i requisiti

Ecco i requisiti richiesti per partecipare al concorso e avere la possibilità di lavorare all’Agenzia delle Entrate:

diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un Istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, oppure diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale indirizzo Edile, oppure diploma di maturità tecnica di Perito Industriale, oppure diploma di istruzione secondaria superiore afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”;

di geometra conseguito presso un Istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, oppure diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale indirizzo Edile, oppure diploma di maturità tecnica di Perito Industriale, oppure diploma di istruzione secondaria superiore afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”; cittadinanza italiana;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego.

Le prove

La selezione pubblica prevede due prove:

Prova oggettiva tecnico-professionale : consiste in una serie di quesiti a risposta multipla per accertare la conoscenza delle seguenti materie: Geodesia, Topografia e Cartografia; Scienza e tecnica delle costruzioni; Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare; Normativa in materia di Catasto; Elementi di legislazione in materia di edilizia e urbanistica; Elementi di diritto amministrativo; Elementi di diritto tributario.

: consiste in una serie di quesiti a risposta multipla per accertare la conoscenza delle seguenti materie: Geodesia, Topografia e Cartografia; Scienza e tecnica delle costruzioni; Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare; Normativa in materia di Catasto; Elementi di legislazione in materia di edilizia e urbanistica; Elementi di diritto amministrativo; Elementi di diritto tributario. Prova orale: accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature, delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Come candidarsi

Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso per via telematica, entro e non oltre le 23:59 del 23 settembre 2022, utilizzando l’applicazione informatica a questo indirizzo. Per la partecipazione al concorso è necessario essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

A questo link il bando completo.

(255)