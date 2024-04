Il cantautore siciliano Delvento brilla al Musicultura

A Recanati, il talentuoso cantautore siciliano DELVENTO ha emozionato il pubblico di Musicultura, un rinomato Festival dedicato alla canzone popolare e d’autore. Con la sua performance accompagnato dalla band, ha brillato durante le Serate Finali del Concorso con il suo brano “Inferno rosa”.

Delvento incanta Recanati con il suo “Inferno rosa”

L’evento si è tenuto ieri al suggestivo Teatro Persiani di Recanati. La serata è diventata ancora più memorabile grazie alla trasmissione in diretta.

La trasmissione in diretta ha permesso a un vasto pubblico di apprezzare le esibizioni dei finalisti. “Inferno rosa”, il brano che ha portato DELVENTO in finale, è stato rilasciato a mezzanotte ed è ora disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming. La trasmissione è andata in onda su:

Rainews.it,

Rai Italia,

TgR,

Rainews24

Rai Play.

Chi è il cantautore siciliano Delvento

DELVENTO è un Cantautore Poliedrico. Artista sotto distribuzione Ada Music Italy. Nella sua carriera si ricorda che:

In data 13 Dicembre 2022 si esibisce come ospite al Teatro Studio di Scandicci in occasione de “Il Tenco Ascolta”

Rientra tra i finalisti del concorso Area Sanremo 2022/2023 con il brano Cresta Dell’Onda

Il 3 Febbraio 2023 pubblica un singolo intitolato “Sanremo

il 9 aprile 2023 tiene la data 0 del VENTO PIANO Tour al Retronouveau di Messina,

In data 3 Giugno 2023 vince i premi Miglior Testo, Miglior Arrangiamento, Miglior Esibizione

Live e Premio Nino Cucinotta Live by Indiegeno al “Filia Fest” di Messina aggiudicandosi uno slot x Indiegeno 2023.

Durante il mese di Luglio 2023 entra a far parte della rosa dei concorrenti di Xfactor 17 superando le Audition con 4 si dei giudici cantando il brano "fiore di Maggio" di Fabio Concato e partecipa ai Bootcamp con il brano inedito "Tetto Del Mondo".

Per ulteriori informazioni e per seguire Delvento nel suo percorso verso la finale di Musicultura, visitate il

suo sito web e seguitelo sui suoi canali social ufficiali.

