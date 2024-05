Messina: a Piazza Duomo “Il Lavoro viaggia Con Noi” per collegare giovani e mercato del lavoro

Questa mattina ha fatto tappa a Messina, a Piazza Duomo, l’iniziativa “Il Lavoro Viaggia Con Noi”. L’evento, patrocinato dal Comune di Messina, vuole collegare giovani e mercato del lavoro. È promosso dalla Fondazione Nazionale Consulenti per il Lavoro e organizzato in riva allo Stretto dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina in collaborazione con gli Organismi Nazionali di Categoria.

Si tratta di un tour itinerante iniziato lo scorso 3 aprile con partenza da Napoli. L’evento è finalizzato a sensibilizzare sull’importanza del lavoro, della legalità e della sicurezza. Vuole aiutare i giovani (ma non solo) a orientarsi nella scelta della professione che meglio si adatta alle loro caratteristiche, motivazioni e capacità.

A Messina il truck ha accolto a piazza Duomo gli interessati e più in generale la cittadinanza, all’orientamento, la legalità e la sicurezza in ambito lavorativo.

Giovani e mercato del lavoro: all’interno del truck a Messina

All’interno del truck, è stato spiegato ai giovani che l’iniziativa di oggi intende supportare le persone nella ricerca dell’impiego desiderato. Si propone di porre le basi della consapevolezza di ognuno e individuare i punti di forza per cercare il percorso più adatto.

È stato inoltre spiegato in cosa consiste un Programma GOL. È un programma finanziato dell’Unione Europea ed è costituito da una serie di interventi che le agenzie del lavoro supportano nella ricerca dell’impiego desiderato. In un orientamento specialistico si inizia con una riflessione sulle proprie competenze e aspettative, cercando di andare dal generale al particolare.

Ai giovani presenti sul truck, è stata sottoposta una scheda di autovalutazione delle competenze.

GenL: molto più di un videogame

Dante Cutugno, Presidente Associazione Giovani Consulenti del Lavoro Messina e Caterina Brianti, Presidente Associazione Giovani Consulenti del Lavoro Reggio Calabria, hanno spiegato in che consiste GenL, il primo videogame sul lavoro etico in Italia e in Europa, ideato dai Consulenti del Lavoro per i giovani. «Generazione Legalità è un progetto che nasce nel 2019 ed è rivolto agli studenti delle quarte e quinte classi degli Istituiti superiori ed agli studenti universitari. L’obiettivo è promuovere il lavoro etico, legale e la sicurezza sul lavoro. È un videogame dove i ragazzi hanno 7 missioni a disposizione e devono rispondere a delle domande sul lavoro etico per superare i vari livelli». In più c’è anche la possibilità di volare al Parlamento Europeo a Bruxelles. Per vincere il giocatore deve inviare un video in lingua inglese con la sua proposta per favorire l’etica e la legalità nel mondo del lavoro. Il videogame è gratuito, accessibile da smartphone/iPad/pc.

Sempre questa mattina, è stato distribuito gratuitamente il libro “Sui sedili posteriori. La nuova libertà di Antonino Bartuccio” che racconta la storia da testimone di giustizia del commercialista ed ex sindaco di Rizziconi messo sotto scorta a seguito delle sue denunce contro la N’drangheta e della moglie Consulente del Lavoro.

“Il Lavoro Viaggia con Noi” a Messina

L’evento ha rappresentato un’occasione per partecipare a workshop su competenze, politiche attive e tipologie di contratti di lavoro, nonché visitare stand dedicati a specifiche tematiche, quali:

Orientamento alla Professione , per scoprire quale percorso intraprendere per diventare Consulente del Lavoro, professionista esperto di diritto del lavoro che fornisce assistenza ad aziende ed enti nella gestione del personale;

, per scoprire quale percorso intraprendere per diventare Consulente del Lavoro, professionista esperto di diritto del lavoro che fornisce assistenza ad aziende ed enti nella gestione del personale; Orientamento al Lavoro , per conoscere attraverso un colloquio con esperti come acquisire consapevolezza delle proprie aspirazioni e competenze, nonché sui percorsi da intraprendere per svolgere la professione di interesse;

, per conoscere attraverso un colloquio con esperti come acquisire consapevolezza delle proprie aspirazioni e competenze, nonché sui percorsi da intraprendere per svolgere la professione di interesse; Redigi il tuo CV – come presentarsi al lavoro, consigli su come redigere un curriculum vitae efficace che evidenzi le esperienze più importanti e i punti di forza per scoprire come presentarsi ad un colloquio di lavoro;

– come presentarsi al lavoro, consigli su come redigere un curriculum vitae efficace che evidenzi le esperienze più importanti e i punti di forza per scoprire come presentarsi ad un colloquio di lavoro; Opportunità sul territorio , per individuare con il supporto di un Consulente del Lavoro le opportunità di lavoro, e di politiche attive, disponibili sul territorio e inviare la candidatura;

, per individuare con il supporto di un Consulente del Lavoro le opportunità di lavoro, e di politiche attive, disponibili sul territorio e inviare la candidatura; Sorprendo, un’innovativa piattaforma tecnologica per l’orientamento, progettata per aiutare ad individuare i punti di forza e il campo lavorativo in cui spendere meglio le competenze.

(11)