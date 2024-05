Presentata la campagna “GentilMEnte rispetta Messina” contro la sosta selvaggia

Presentata al Comune di Messina questa mattina la campagna “GentilMEnte rispetta Messina”, mirata a debellare il fenomeno della sosta selvaggia e il disagio che crea al transito.

La campagna, disponibile sui canali social del Comune e dell’Atm, ha come testimonial il comico messinese Danny Napoli.

Campagna “GentilMEnte rispetta Messina”: lanciare messaggi con l’ironia

Alla conferenza di presentazione “GentilMEnte rispetta Messina”, il sindaco Basile ha dichiarato: «La campagna con slogan “un minuto e la sposto” vuole far capire ai cittadini che comportamenti sbagliati da parte dei singoli hanno ripercussioni sull’intera cittadinanza. Grazie alla comicità di Danny Napoli utilizzeremo una chiave ironica, ma al contempo lanceremo messaggi incisivi per tentare di sdradicare definitivamente cattive abitudini tutte messinesi».

Campagna: rispetto nei confronti degli altri

Il Presidente di Atm Spa Campagna ha sottolineato: «l’azienda ha messo in campo 158 autobus e non sono pochi. In città si vedono ed è necessario che abbiano percorsi fluidi». Campagna ha fatto riferimento alla zona di Provinciale, con il mercato Vascone e altre attività commerciali. Spesso qui gli automobilisti parcheggiano in doppia fila, impedendo ad eventuali mezzi di soccorso il passaggio: «si tratta di rispetto nei confronti degli altri».

Dopo aver ringraziato il Comandante della Polizia Municipale Giardina, Campagna ha aggiunto: «se la città non ci aiuta, difficilmente raggiungeremo l’obiettivo. Abbiamo voluto lanciare un messaggio ironico, speriamo che il significato passi».

Danny Napoli: il volto della campagna “GentilMEnte rispetta Messina”

Anche il comico messinese Danny Napoli, testimonial della campagna, ha aggiunto: «il giorno successivo alla richiesta di collaborare a questa iniziativa, ho ricevuto una multa di 80 euro, e quindi io sono il primo a dovere cambiare le mie abitudini e invito i messinesi a fare altrettanto».

La campagna contro la sosta selvaggia, promossa dall’Amministrazione Comunale e dall’Atm, prevede delle pillole settimanali con messaggi diversi. Sarà disponibile online sui canali social del Comune di Messina, dell’ ATM e a bordo dei bus.

La campagna “GentilMEnte rispetta Messina” nasce in continuità con quella avviata lo scorso anno, dal nome ‘#mancastamanera’.

Alla conferenza di presentazione della campagna “GentilMEnte rispetta Messina” hanno partecipato:

il sindaco Federico Basile,

il presidente di ATM SpA Giuseppe Campagna con i componenti del CdA,

il comandante del Corpo di Polizia Municipale Giovanni Giardina,

il comico messinese Danny Napoli

(9)