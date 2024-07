Messina. Seconda edizione del Sud Innovation Summit: “Dall’ispirazione all’azione”

Il 3 e il 4 ottobre 2024 torna a Messina il Sud Innovation Summit. La seconda edizione dell’evento dedicato all’innovazione e alla digitalizzazione nel Sud Italia è stata presentata a Palazzo Zanca durante una conferenza stampa che ha consentito di illustrare le novità e gli obiettivi del Summit dopo il successo della prima edizione.

All’incontro, presente il sindaco Federico Basile, hanno preso parte l’assessore Massimo Finocchiaro e il fondatore Roberto Ruggeri.

Il Sud Innovation Summit riunisce speaker di livello, storie di successo e top manager di grandi aziende per ispirare e coinvolgere l’opinione pubblica sui nuovi trend dell’innovazione e del mondo startup.

Il tema dell’edizione 2024 del Sud Innovation Summit è “Dall’ispirazione all’azione”, che si propone di evidenziare come dalle semplici intuizioni, dall’ascolto e il confronto tra i partecipanti sia possibile trasformare idee in azioni concrete e dar vita a storie di successo.

Seconda edizione del Sud Innovation Summit: creare nuovi orizzonti

Il sindaco di Messina Federico Basile ha espresso grande soddisfazione per la seconda edizione del Sud Innovation Summit: «quando abbiamo pensato a questo evento lo abbiamo fatto guardando al futuro, e quindi in prospettiva. Per il secondo anno consecutivo questo format diventa strutturale e importante per Messina e per tutto il Sud. Vogliamo creare nuovi orizzonti, ispirazioni e soprattutto lavoro. Sarà un grande evento nell’interesse generale della città in cui parteciperanno le migliori aziende nazionali ed internazionali. La prima edizione, lo scorso anno è coincisa con l’avvio delle operazioni di demolizione del plesso in cui dovrà nascere l’I-Hub. Anche quest’anno, si ripeterà la coincidenza in quanto a settembre prossimo presumibilmente sarà abbattuto il secondo plesso. L’hub tecnologico permetterà alla città di essere protagonista anche in questo ambito».

A condividere l’entusiasmo del sindaco, anche l’assessore Massimo FInocchiaro che ha evidenziato: «la prima edizione è stata un successo. La seconda speriamo sia ancora più incisiva, considerato che dopo lo scorso anno, c’è maggiore contezza e consapevolezza di quanto sia importante questo contenitore per startup, imprenditori, aziende. Si tratta di un format che diventa strutturale e importante per Messina e per tutto il Sud. Il 3 e il 4 ottobre prossimi saranno due giorni dedicati ad un grande evento nell’interesse generale di città e aziende».

Messina punto di riferimento per l’innovazione

Il fondatore del Summit, Roberto Ruggeri, ha dichiarato: «con la seconda edizione del Sud Innovation Summit, puntiamo a passare dall’ispirazione all’azione. Lo scorso anno abbiamo avviato un percorso che vuole fare di Messina un punto di riferimento per l’innovazione. Quest’anno, vogliamo tradurre queste idee in azioni concrete attraverso iniziative come stage, tirocini formativi e una startup competition. Vogliamo mostrare come si passa da un’idea alla creazione di una startup di successo. Oltre ai workshop, dedicheremo una giornata intera all’intelligenza artificiale e organizzeremo panel specifici. È un percorso che, negli anni, porterà Messina a diventare un centro nevralgico dell’innovazione».

Il Sud Innovation Summit vuole dare l’opportunità di mostrare come l’ispirazione possa essere il primo passo per l’azione e dunque la realizzazione di progetti innovativi e di impatto. I partecipanti, grazie ad una serie di workskshop interattivi, keynote e sessioni di networking, potranno apprendere dalle esperienze di coloro che hanno trasformato le proprie intuizioni in azioni tangibili..

Alla prima edizione del Sud Innovation Summit hanno partecipato top manager di rilievo di aziende nazionali e internazionali. La precedente edizione ha raggiunto un pubblico di oltre 3000 partecipanti in presenza, 3500 in diretta streaming e oltre 500 mila persone attraverso i canali social. Quest’anno, il Summit introdurrà anche iniziative innovative per coinvolgere attivamente aziende e professionisti del settore.

