Riqualificazione della linea tranviaria di Messina: iniziano i lavori sul viale San Martino

I lavori di riqualificazione della linea tranviaria di Messina sono ufficialmente iniziati. Questa mattina, il sindaco Federico Basile, insieme alla presidente di Atm Spa Carla Grillo, ha effettuato un sopralluogo nel tratto di strada compreso tra piazza Cairoli e via Maddalena per l’avvio degli interventi sul viale San Martino, previsti nell’ambito dei lavori di riqualificazione della tranvia. I lavori sono eseguiti dall’Impresa Costruzioni Colombrita S.r.l.

Lavori linea tranviaria Messina: inizia un nuovo periodo

Il sindaco di Messina Federico Basile, effettuando il primo sopralluogo ha dichiarato: «lo avevamo detto e lo abbiamo fatto. Aprire oggi in maniera ufficiale i lavori di pavimentazione del viale San Martino è un grandissimo passo in avanti prima di tutto per i lavori di riqualificazione della linea tranviaria. Non è un gioco; è una rete che in 22 anni non è stata mai manutenuta e forse tutto questo andava fatto prima. Lo stiamo facendo con un sistema che renderà il tram più adeguato rispetto al passato e con i lavori di pavimentazione che renderanno il viale San Martino l’isola pedonale che era stata costruita in questi anni e che vedrà il salotto della città allungarsi da piazza Cairoli a tutto il viale San Martino».

I lavori di riqualificazione della linea tranviaria di Messina impattano anche sui commercianti. A tal proposito, il Primo Cittadino ha spiegato: «ci siamo incontrati diverse volte con dei tavoli tecnici. L’assessore Finocchiaro ha fatto un incontro con le confederazioni che rappresentano i commercianti. Io stesso giro e cerco di parlare un po’ con tutti. Sarà un periodo particolare. Abbiamo chiesto alla ditta di contingentare il più possibile, se non i tempi, almeno i disagi che possono derivare dal fatto che la pavimentazione verrà sostituita anche nei marciapiedi per creare un unico ambiente. Come ho detto, ogni giorno verrò a prendere un caffè per verificare lo stato di avanzamento dei lavori».

L’auspicio è quello di arrivare al periodo natalizio con una nuova piazza Cairoli per continuare un progetto che sta andando avanti.

Il restyling totale della linea tranviaria

Anche la presidente di Atm Messina Carla Grillo ha affermato: «la linea tranviaria sta subendo un restyling totale. Già tre settimane fa abbiamo iniziato i lavori della riqualificazione della linea tranviaria partendo dal cantiere al terminal Museo. Lì abbiamo iniziato a sfilare 50 km di cavi che saranno sostituiti e oggi entriamo nel vivo dei lavori. Il cantiere più impattante della città è quello del viale San Martino e iniziamo dall’area adiacente Piazza Cairoli che va ambo i lati sulla via Maddalena. L’obiettivo è restituire entro due mesi questa intera area pedonale alla città. Lavoreremo anche nella via XXVII Luglio dove verrà fatta una pavimentazione a livello con il marciapiede e in continuità con il viale San Martino. Successivamente, faremo i lavori nella parte di viale che va dalla via Maddalena al Viale Europa lato monte per poi spostarci dopo l’estate lato mare».

In merito ai bus sostitutivi introdotti a seguito dei lavori ha spiegato: «tre settimane fa abbiamo fermato il servizio tranviario e abbiamo posto delle navette sostitutive che abbracciano l’area tra lo Zir e Piazza Cairoli. La risposta degli utenti è stata positiva. Al momento non abbiamo avuto critiche rilevanti. Avendo comunque visto che la navetta è molto utilizzata, abbiamo pensato nei prossimi giorni di mettere dei bus più lunghi, di 8 metri. Al momento stiamo utilizzando quelli da 6 metri . Questo avverrà soprattutto nelle ore di punta».

La presidente ha inoltre spiegato che la scelta di impiegare i bus di 6 metri, specialmente nella zona di Provinciale, è dovuta al fenomeno della sosta selvaggia e che se il fenomeno continuerà, si interverrà con rimozione forzata.

