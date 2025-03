Il viaggio nella città che cambia: gli interventi sulla linea tranviaria di Messina

Il viaggio nella città che cambia di ATM Spa procede con gli interventi sulla linea tranviaria di Messina. Il programma è stato illustrato questa mattina a Palazzo Zanca dalla presidente Carla Grillo alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessore Massimo Finocchiaro e del Direttore Generale del Comune Salvo Puccio.

Interventi linea tranviaria Messina: il viale San Martino

Il sindaco di Messina Federico Basile ha spiegato che gli interventi che si faranno sulla linea tranviaria riaccendono i fari su una città che sta cambiando. Il servizio ha già subito dei miglioramenti come con il revamping delle vetture e con la giornata di oggi si entra nel vivo dei lavori con ulteriori operazioni. Oltre ai lavori che riguardano l’addolcimento delle curve a gomito, i lavori alla stazione e l’impianto elettrico, l’incontro di questa stamattina ha voluto puntare l’attenzione sulla pavimentazione del viale San Martino.

Il sindaco ha spiegato: «lavorare sulla pavimentazione della città è impegnativo. L’idea di oggi è comunicare alla cittadinanza che dai primi giorni di Aprile partiremo con i lavori della pavimentazione del viale con un sistema che tende a ridurre al minimo il disservizio».

Si partirà con lavori fondamentali e indispensabili che riguardano l’ammodernamento della linea tranviaria. I lavori inizieranno con il primo tratto da Piazza Cairoli a via Maddalena lato monte e lato mare per un periodo stimato di due mesi. Poi si continuerà da via Maddalena al viale Europa, prima lato monte e poi lato mare.

Il tempo stimato della durata dei lavori è di sei mesi. «L’obiettivo è di completare i lavori entro il 30 novembre e poi ripartire dopo il periodo natalizio. Andrò ogni giorno in cantiere per garantire le tempistiche dei lavori. I cambiamenti hanno bisogno di piccoli sacrifici. Le cose buone non nascono dalle idee ma anche dalle azioni che si fanno» – ha aggiunto Basile.

Un servizio più efficiente e più celere

Il Direttore Generale del Comune di Messina Salvo Puccio ha spiegato che per quanto riguarda l’arredo urbano del viale San Martino, ci saranno delle isole di arredi che permetteranno il passeggio e l’aggregazione. Il viale San Martino diventerà una strada pedonale con aree verdi, sedute e zone fruibili per tutti.

Gli interventi sulla linea tranviaria di Messina sono una delle sfide più importanti dell’azienda ATM Spa. La presidente Carla Grillo ha spiegato che i lavori sono entrati nel vivo con lo sfilaggio dei cavi elettrici e il cantiere più importante verrà aperto nei primi giorni di Aprile.

Carla Grillo ha dichiarato: «il progetto, oltre al rifacimento della pavimentazione del viale San Martino, prevede anche lavori di tipo impiantistico ed idraulico. Per quanto riguarda Piazza della Repubblica, il tram non passerà più all’interno ma all’esterno, percorrendo la via Caterina. Questo costituisce per noi un lavoro non solo di tipo architettonico, ma ci permetterà anche di abbattere le tempistiche da capolinea a capolinea».

Al termine della riqualificazione, l’obiettivo è, infatti, anche quello di ridurre sensibilmente il tragitto del tram di circa 10 minuti. Ad oggi il percorso dura 40 minuti e al termine dei lavori si vedrà un abbassamento. Oltre alla riqualificazione, l’Azienda, insieme al Comune di Messina, intende portare avanti il progetto di revamping delle vetture ed è anche prevista l’acquisizione di 5 nuovi tram.

Carla Grillo ha concluso: «arriveremo ad avere un servizio tram più efficiente e più celere. Inoltre, abbiamo anche avuto il superamento degli esami della patente di guida del tram di altri 14 autisti».

L’impatto più grande dello stop al tram a Messina riguarda le attività commerciali. L’Amministrazione ha comunicato che si impegnerà in prima linea a ridurre i disagi in cui possono incorrere i commercianti.

