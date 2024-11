Messina. Inaugurato il settimo tram revampizzato di Atm Spa: è dedicato a Mata e Grifone

Tram Messina. Inaugurata questa mattina davanti alla fermata “Municpio” la settima vettura revampizzata di Atm Spa.

Come ha sottolineato il sindaco di Messina Federico Basile, l’obiettivo generale del revamping dei tram di Messina è quello di diminuire la frequenza dei tempi di attesa delle corse. Si punta ad arrivare ad una frequenza di un tram ogni dodici o, addirittura, dieci minuti circa. Altro obiettivo del revamping, sistema partito già da tempo, è quello di rendere le vetture sempre più funzionali per i cittadini.

Basile ha aggiunto: «puntiamo a far diventare il tram l’asse portante del sistema di mobilità cittadina, integrandolo con il trasporto gommato. Ormai da 6 anni lavoriamo per creare un sistema intermodale sostenibile e ringrazio Atm per il lavoro egregio che ha svolto e che continua a svolgere con grande impegno e fissando sempre nuovi obiettivi. Sul fronte del trasporto pubblico, Messina ha raggiunto standard ormai vicini alle più importanti città italiane ed europee».

Tram Messina: tornano le corse ogni diciassette minuti

Anche la presidente di Atm Spa, Carla Grillo, ha evidenziato: «oggi mettiamo in servizio e inauguriamo il settimo tram di Messina revampizzato e ripristiniamo la frequenza delle corse ogni diciassette minuti. Tra qualche settimana tonerà in servizio anche la vettura oggetto dell’incidente dello scorso 26 Aprile e così, la frequenza delle corse dei tram di Messina diminuirà notevolmente. All’anno nuovo, fermeremo le corse del tram e tutta la linea tranviaria per dare il via alla seconda fase di riqualificazione».

Carla Grillo ha infatti ricordato che la prima fase è iniziata nella giornata di ieri con la sottoscrizione dell’atto di sottomissione e consegna dei lavori. In questa prima fase verranno sostituite le cabine elettriche del deposito Atm, del villaggio Annunziata e della stazione. A seguire ci saranno ulteriori lavori.

«Grazie al finanziamento ministeriale di 25 milioni di euro, ottenuto dalla Città Metropolitana di Messina, realizzeremo interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della tranvia. Abbiamo un obiettivo preciso: rendere il servizio tranviario sempre più moderno ed efficiente» – ha concluso.

Il progetto di revamping ha avuto inizio nel 2020 per poi concretizzarsi nel 2021 con l’arrivo a Messina della prima vettura riqualificata.

Il settimo tram revampizzato e inaugurato questa mattina, inoltre, è dedicato a Mata e Grifone. La grafica è stata realizzata dagli studenti dell’Istituto Basile di Messina.

Risorsa preziosa per la città

Il vicesindaco Salvatore Mondello ha affermato: «Atm è l’esempio di come si possano raggiungere traguardi ambiziosi anche in tempi relativamente brevi. Il tram è una risorsa per la città e la sua riqualificazione, che riguarda sia le singole vetture sia la linea tranviaria, apporterà enormi benefici a tutto il sistema della mobilità. In molte capitali europee il tram è diventato una vera e propria attrazione turistica grazie al percorso attraverso il quale si snoda. Il nostro tram passa accanto alla Madonnina del Porto, che è il simbolo della nostra città, e attraversa piazza Cairoli, che è la nostra piazza per eccellenza. Ha dunque tutti i requisiti per diventare non solo un mezzo di trasporto ma anche un’attrazione turistica».

Da oggi, il tram dedicato a Mata e Grifone sarà in circolazione insieme alle vetture “Zancle”, “Duomo”, “Peloro”, “Messina” , “Nettuno” e “Antonello da Messina”.

