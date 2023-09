Sud Innovation Summit 2023, Roberto Ruggeri: «Vogliamo stimolare Messina»

Turismo, cultura 3.0, digitalizzazione e innovazione: sono questi alcuni temi della prima edizione del Sud Innovation Summit al Palacultura di Messina, il 14 e il 15 settembre 2023. È Roberto Ruggeri, messinese di stanza a Milano ad aver ideato la due giorni con lo scopo di raccontare le possibilità imprenditoriali che anche a Messina potrebbero essere sviluppate.

«L’obiettivo – ci dice Roberto Ruggeri – è costruire le basi affinché le aziende provino a capire il potenziale di Messina e ci investano; dall’altro stimolare la platea, quindi aprire la mente ai tanti giovani che possono allargare le prospettive, pensando di poter fare qualcosa in più rispetto a quello che credevano il giorno prima».

«Con questo appuntamento, – dice il Sindaco Federico Basile in conferenza stampa –, Messina diventa Capitale dell’innovazione con i fatti, ascoltando le esperienze dei CEO di grandi aziende. Saranno due giorni di fermento».

A Messina arriva il Sud Innovation Summit

Da Microsoft Italia a Booking: saranno 40 gli speaker ospiti del Sud Innovation Summit 2023. «Ho accolto l’invito del Sindaco Basile, – continua Roberto Ruggeri –, di dare una mano per come posso, così come il mio team. Lavoriamo a questo evento da settembre 2022, per far sì che tutto vada bene».

Roberto, cosa manca a Messina a livello imprenditoriale? «Di fianco ai punti di forza di Messina, dal paesaggio alla qualità della vita in termini di costi, mancano le opportunità: spero che questo sia il primo passo per crearle. Proprio per questo vogliamo raccontare esperienze importanti e ci aspettiamo che i cittadini possano portare avanti il progetto». Si sta, infatti, lavorando a un dossier da consegnare alle aziende ospiti del Sud Innovation Summit, che potranno così decidere se investire in città.

Inoltre, il ricavato dell’evento verrà devoluto all’Unicef. «Stiamo cercando di trasferire il sentimento corretto – conclude Roberto Ruggeri –, cioè un evento fatto per la città, proprio per questo abbiamo pensato di donare il ricavato a una causa sociale dell’Unicef».

La due giorni si potrà seguire anche in streaming. A questo link il programma completo del summit.

