Messina scelta per il Sud Innovation Summit: oltre 40 speaker raccontano esperienze di successo

Il 14 e il 15 settembre Messina ospita la prima edizione del Sud Innovation Summit, ideata dall’imprenditore messinese Roberto Ruggeri, in collaborazione con Italian Angels for Growth (IAG), promossa dal Comune di Messina.

La due giorni, dedicata a storie di imprenditoria digitale e innovazione, ospita sul palco del Palacultura oltre 40 speaker di aziende nazionali e internazionali che condivideranno con il pubblico esperienze e buone pratiche su: digital trasformation, cultura e turismo 3.0, intelligenza artificiale.

Tra gli interventi anche quelli di: Matteo Mille, Chief Marketing Officer di Microsoft Italia che farà un talk su come “Accelerare l’innovazione per la crescita del Paese con l’AI generativa”; Stefania Romeo Account Director in Linkedin Italia che parlerà (anche) di South Working; e la messinese Chiara Trombetta Head of Media and Events di Startup Italia che presenta “Dall’idea all’impresa, cosa vuol dire fare startup”.

«Il Sud Italia – dicono gli organizzatori – accoglie i talenti e le grandi aziende, dimostrandosi terreno florido per poter sviluppare innovazione. Una grande platea di cittadini, studenti, imprenditori innovatori e aziende con la voglia di estendere il proprio network e creare un ecosistema locale forte che accenda i riflettori sulla digitalizzazione e l’open innovation».

Sud Innovation Summit 2023

Un programma denso quello della prima edizione del Sud Innovation Summit al Palacultura di Messina che si apre, dopo i saluti istituzionali, con uno speech dedicato alla “Creatività Aumentata” a cura di Geo Ceccarelli, Chief Growth Officer Spencer&Lewis.

Due le soluzioni per partecipare:

in presenza al Palacultura;

in streaming.

A questo link per maggiori dettagli.

A questo link, invece, il programma della prima edizione del Sud Summit Innovation 2023

