Nuovi orari e percorsi per 10 linee bus a Messina: le novità di ATM dal 2 maggio

A partire dal 2 maggio prossimo, su diverse linee Atm ci saranno importanti novità per migliorare e potenziare il

servizio di trasporto cittadino di Messina. In particolare, le linee 20, 20 bis, 22, 22 bis, 23, 27 e 35 saranno interessate da modifiche del percorso, mentre le linee 8, 8 bis e 24 avranno variazioni di orari.

Basile e Mondello: migliorare il trasporto cittadino di Messina

Il sindaco di Messina Federico Basile, per quanto riguarda migliorare il trasporto cittadino di Messina, ha evidenziato:«il futuro prossimo della città è nel segno della mobilità collettiva e innovativa. Il cambiamento di percorsi e di orari e di alcune linee dei bus urbani che ATM ha attuato, è necessario per rispondere alle esigenze degli utenti e ai bisogni di mobilità che esprimono i quartieri cittadini. Crediamo di avere raggiunto uno degli obiettivi del nostro mandato: migliorare il trasporto cittadino partendo da un livello che non era così soddisfacente».

Il vicesindaco e assessore alla mobilità Salvatore Mondello ha aggiunto: «vogliamo continuare a migliorare il trasporto pubblico locale per renderlo più efficiente, appetibile e gradevole. Modificare le linee è un lavoro complesso perché si deve tenere conto dell’intero sistema, ma è fondamentale per rendere più semplice e facilitare l’approccio degli utenti all’utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti al fine di eliminare la congestione del traffico urbano a beneficio della sostenibilità ambientale».

Campagna: rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente

Il Presidente Giuseppe Campagna ha spiegato: «il nostro obiettivo principale resta quello di rendere il servizio di trasporto pubblico locale sempre più efficiente e rispondente alle reali esigenze degli utenti. Grazie ai sistemi tecnologici adottati da Atm Spa in questi anni, abbiamo la possibilità di studiare il flusso dei passeggeri e adattare il piano di esercizio ai dati in nostro possesso. Ecco perché, nel corso dell’anno, approviamo modifiche che riguardano percorsi ed orari. I vertici aziendali sono impegnati quotidianamente a migliorare il servizio con soluzioni che possano invogliare sempre più messinesi a lasciare l’auto a casa e a muoversi con bus e tram».

Migliorare il trasporto cittadino: le linee 20 e 20 BIS, 22 e 23, 22 BIS

Le LINEE 20 e 20 BIS , che servono la zona di San Licandro,transiteranno dalla via Fiore e non più dalla via Saro Leonardi comeavviene attualmente.

, di servizio all’Annunziata, avranno un cambio di percorso per facilitare il collegamento con il centro città. In particolare, il percorso della linea 22, che oggi funge da navetta tra il terminal Museo e la zona alta dell’Annunziata, subirà un notevole allungamento che prevede la partenza dal terminal Villa Dante e arrivo al Museo, per poi proseguire lungo il viale Annunziata fino alla Cittadella Universitaria. La linea 22 così modificata avrà una frequenza di 40 minuti e per accogliere a bordo i numerosi passeggeri che devono spostarsi dalla zona nord al centro saranno impiegati bus più capienti da 12 metri. La LINEA 22 BIS, che nasce come potenziamento della linea 22, partirà sempre da Villa Dante con destinazione l’Annunziata, ma lungo il percorso transiterà dalla Stazione Marittima e da via Luigi Rizzo per agevolare gli studenti e i pendolari provenienti dalla Calabria.

Migliorare il trasporto cittadino: ulteriori informazioni

, che parte dal Terminal Museo e raggiunge la località di Acqualadrone passando in andata dalla litoranea e dalla parte montana al ritorno, con passaggio a Faro Superiore, avrà un nuovo percorso: andata e ritorno saranno effettuati sullo stesso tragitto, in modo da permettere ai residenti della zona di Faro Superiore di poter usufruire del servizio anche al ritorno. La LINEA 27 invece, in tutte le corse verso Faro Superiore passerà da Marotta e Curcuraci, contrariamente a quanto avviene adesso con due corse che passano prima da Faro Superiore e poi da Curcuraci. Questa modifica è stata attuata per evitare la sovrapposizione con il nuovo percorso della linea 35.

riguarderanno sia l’andata che il ritorno, e sono state appositamente studiate per consentire a un maggior numero di studenti di avere un minor tempo di attesa alle fermate in concomitanza con l’uscita dalle scuole. Infine, la LINEA 24, avrà un anticipo di 5 minuti sulla prima corsa, programmata alle ore 7 e non più alle 7.05, al fine di evitare ritardi

agli ingressi delle scuole.

