Acqua a Messina: il bilancio dei lavori alla Condotta di Fiumefreddo

Questa mattina al Comune di Messina si è svolta la conferenza stampa con AMAM e Amministrazione per presentare il bilancio sotto il profilo tecnico dei lavori effettuati sulla condotta Fiumefreddo. L’ultimo step, come da cronoprogramma è stato effettuato il 3 maggio scorso.

Sono state illustrate le ricadute positive sull’utenza in termini di ottimizzazione e potenziamento dell’erogazione idrica a Messina. Il Sindaco ha anche ringraziato la cittadinanza per la pazienza e per la collaborazione dimostrate durante le varie fasi di interruzione idrica, e tutti i soggetti coinvolti che hanno collaborato al piano di supporto alla popolazione.

Basile: il primo grande risultato

Alla conferenza stampa, il sindaco di Messina Federico Basile ha evidenziato la buona gestione del distacco idrico: «bisogna capire la portata di quello che facciamo. Il distacco che ha messo in stand by idrico la città è una cosa che pochi Comuni in Italia hanno gestito con questa cadenza. Stiamo colmando un gap infrastrutturale degli ultimi 30 anni». L’obiettivo degli intrventi alla condotta Fiumefreddo, mira al risultato finale di portare a Messina l’acqua h24 e il Sindaco ha ricordato in merit o:«le cose si possono fare e noi le sappiamo fare. Da domani non ci sarà più acqua, ma questo è stato un passaggio di una serie di interventi che hanno visto il primo grande risultato».

Il bilancio dei lavori effettuati sulla condotta Fiumefreddo

La presidente di AMAM, Loredana Bonasera, ha riassunto i numerosi interventi, inclusa la sostituzione di condotte e manufatti, che garantiranno un migliore controllo delle perdite idriche. «In totale gli interventi sono circa una trentina, tra sostituzione di sfiati e scarichi, e circa dieci punti di sezionamento nella condotta. Gli interventi su Fumefreddo sono stati individuati in fase di progettazione. La condotta era una, unica. Con questi inserimenti abbiamo un controllo più efficace delle perdite anche con gli indicatori di portata. Gli scarichi e gli sfiati sono tutti quei manufatti che sono stati sostituiti e altri ne verranno sostituiti senza interrompere il flusso idrico». Infine la presidente ha ringraziato il supporto avuto in questi mesi dal Comune e dalle associazioni di volontariato e tutti coloro che hanno lavorato al progetto.

Minutoli: la sinergia ha permesso di raggiungere l’obiettivo

Anche l’assessore Massimiliano Minutoli ha evidenziato il ruolo essenziale del volontariato e della Protezione Civile: «nonostante si trattasse di distacchi programmati, abbiamo gestito la situazione come fosse emergenziale. Abbiamo avuto il supporto al COC anche di assistenti sociali, questo ha dato i suoi risultati. La sinergia ha permesso di far raggiungere l’obiettivo. La Protezione Civile c’è e siamo pronti a supportare».

Bilancio lavori Fiumefreddo: un gran lavoro di squadra

Durante la conferenza è stato evidenziato il successo degli importanti interventi infrastrutturali, sostituendo vecchie strutture e preparando progetti per garantire un approvvigionamento idrico continuo. La squadra di lavoro è stata fondamentale, soprattutto sull‘efficace programmazione e sulla sicurezza delle infrastrutture. AMAM è considerata un’eccellenza. Il coinvolgimento della comunità ha contribuito al successo, dimostrando un forte senso di responsabilità e solidarietà.

Il Sindaco Basile ha concluso: «la cittadinanza ha compreso che non si trattava di un capriccio ma un ragionamento molto più ampio. Grazie alla popolazione che ha creduto nell’intervento e ha dimostrato, come sempre fa Messina, un grande senso di responsabilità. Abbiamo fatto un gran lavoro di squadra. Un grande grazie alla città».

(4)