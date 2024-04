Lavori alla condotta di Fiumefreddo: venerdì 3 maggio il quinto e ultimo step

Tutto pronto per il quinto step di lavori alla condotta Fiumefreddo per portare l’acqua h24 a Messina. L’interruzione idrica in città è prevista per venerdì 3 maggio. Presentato questa mattina al Comune il cronoprogramma dei lavori e il piano di supporto alla popolazione previsto fino a domenica 5.

Basile: il sistema di supporto alla popolazione è consolidato

Il Sindaco di Messina Federico Basile in conferenza stampa ha affermato che anche per il quinto step di lavori alla condotta Fiumefreddo si ripeterà lo schema adottato per i precedenti: «abbiamo mantenuto tutti i passaggi che dovevamo mantenere, questo è l’ultimo di questa serie. Lavoreremo con la sostituzione dei giunti di scarico e sfiato che vanno da Letojanni fino a Itala. Il sistema di supporto alla popolazione è consolidato. Garantiremo le autobotti come fatto in precedenza. Ci saranno meno autobotti fisse e più in giro per Messina per dare servizio soprattutto ai soggetti che patiscono nel weekend la necessità di acqua. Chiudiamo questo ciclo e poi faremo un punto della situazione».

Bonasera: il quinto distacco è l’ultimo

Loredana Bonasera, presidente AMAM, ha sottolineato che lo spostamento della data di questo intervento è avvenuto per volontà della ditta e che adesso è tutto pronto. «Siamo arrivati al quinto distacco. I tagli principali sono ad Alì Terme e Sant’Alessio, gli altri sono sostituzioni di scarichi e sfiati. Le modalità sono sempre uguali. Saremo supportati dal COC. Sarà tutto come le volte precedenti. La novità è che il quinto distacco è l’ultimo».

Minutoli: saremo puntuali come nei precedenti distacchi

Anche l’assessore Minutoli ha ricordato che lo schema di supporto alla popolazione sarà lo stesso delle volte precedenti: «il sistema che abbiamo adottato nei precedenti distacchi sarà ripetuto anche in questa occasione. Avremo il supporto della Messina Social City con gli operatori telefonici; del volontariato per quanto riguarda l’impiego dei mezzi, dei moduli antincendio e della distribuzione di acqua ai soggetti più fragili. Ognuno deve fare le richieste di rifornimento per tempo. Noi saremo puntuali come lo siamo stati nei precedenti distacchi. Il numero unico da contattare è 090-22866, che è il COC, che sarà attivo da venerdì alle 8 del mattino fino alla mezzanotte e riprenderemo già il sabato mattina dalle 7:30 e inizieremo la distribuzione nei punti più critici».

Un efficientamento maggiore di un servizio che prima era malato

Il sindaco di Messina ha ribadito che una volta terminato questo intervento, si farà un punto della situazione ma sottolinea che grazie a questi lavori «abbiamo un efficientamento maggiore di un servizio che prima era malato e ora è sano».

Infine, la Bonasera ha spiegato: «stiamo inserendo dei misuratori di portata, dei giunti, saracinesche. Le prossime volte, se mai dovessimo interrompere il flusso per fare una riparazione, chiudiamo la saracinesca interessata e il misuratore di portata serve a monitorare l’erogazione dell’acqua se c’è un problema di perdite. Gli scarichi e sfiati sono quelle apparecchiature che andiamo a manovrare quando dobbiamo svuotare la condotta. Non erano mai stati manovrati ed erano in pessime condizioni. Adesso sono nuovi».

Quinto step di lavori alla condotta Fiumefreddo: cosa c’è da sapere

Il quinto step di lavori alla condotta Fiumefreddo, con conseguente interruzione della distribuzione d’acqua a Messina era previsto per il 19 aprile ma è slittato al 3 maggio. Questo ulteriore intervento alla condotta Fiumefreddo fa parte dell’obiettivo di portare l’acqua h24 in tutte le zone di Messina per il 2026. In conferenza stampa è stato confermato il 2026 come data. Il piano di investimenti e lavori dell’AMAM è stato presentato nel mese di ottobre 2023 dal sindaco Basile per un totale di circa 70 milioni di euro. Si tratta di una serie di investimenti e lavori che interesseranno le infrastrutture che portano l’acqua nelle case, negli uffici e in tutte le strutture del territorio comunale.

Partecipanti alla conferenza

Alla conferenza stampa parteciperanno:

il sindaco Federico Basile;

la presidente di AMAM Loredana Bonasera con i componenti del CdA Alessandra Franza e Adriano Grassi;

il direttore generale dell’azienda Pierfrancesco Donato;

l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli per le informazioni relative all’attivazione del COC per l’assistenza e il supporto alla cittadinanza.

(9)