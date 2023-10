Amam verso l’acqua h24 per Messina: via ai lavori, distacchi dal 17 novembre 2023

L’obiettivo è portare l’acqua h24 in tutte le zone di Messina per il 2026: per farlo, l’AMAM ha presentato un piano di investimenti e lavori per un totale di circa 70 milioni di euro. Per consentire lo svolgimento degli interventi in cantiere saranno però necessari alcuni distacchi, già in calendario, a partire dal 17 novembre 2023. Vediamo i singoli investimenti e le date dei distacchi previsti tra novembre 2023 e aprile 2024.

Conferenza stampa nella Sala Falcone e Borsellino del Comune di Messina questa mattina per presentare quello che il sindaco Federico Basile ha presentato come una sorta di “piano Marshall” per l’erogazione idrica nella città dello Stretto. Si tratta di tutta una serie di investimenti e lavori che interesseranno le infrastrutture che portano l’acqua nelle case, negli uffici e nelle scuole su tutto il territorio comunale. Le risorse sono tutte extrabilancio, provengono dal Masterplan, dal PON Metro e dal PNRR. Tra gli interventi previsti: quelli riguardanti Fiumefreddo; il serbatoio Montesanto (già in corso); la ricerca idrica; il monitoraggio dell’anello Mangialupi attraverso il sistema MeSmart.

A presentare il piano di interventi dell’AMAM per Messina, il sindaco Federico Basile: «A partire da domani, di fatto, metteremo in campo tutta una serie di interventi finalizzati a portare l’erogazione dell’acqua h24 a Messina. Ai cantieri già in corso in città, in sostanza, si aggiungeranno quelli dell’AMAM. In particolare, dal 17 novembre, partiremo con la prima azione di sostituzione di un tratto importante della condotta di Fiumefreddo. Per poterlo fare, sarà però necessario attuare dei distacchi programmati. I cantieri sono scomodi, lo sappiamo, ma consentono di avere nel futuro un servizio migliore (o di avere un servizio che non c’era)».

Sulla stessa lunghezza d’onda, la presidente dell’AMAM, Loredana Bonasera: «Si tratta di progetti che partono dal nel 2019 – ha spiegato. L’obiettivo è ottenere entro il 2026 l’acqua h24, riducendo al contempo le perdite del 15%. Abbiamo un programma di circa 70 milioni di euro, investimenti provenienti da risorse extrabilancio finalizzati a fornire un servizio migliore alla città».

Presenti alla conferenza stampa di presentazione degli interventi, i vertici di AMAM, il sindaco di Messina, l’assessore Francesco Caminiti, il direttore generale del Comune, Salvo Puccio.

Lavori AMAM: i progetti da 70 milioni di euro per l’acqua h24 a Messina

Di seguito, i progetti presentati questa mattina dall’AMAM e dal Comune di Messina, così come indicati nella documentazione fornita.

Interventi con risorse Masterplan

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITÀ DELL’ACQUEDOTTO FIUMEFREDDO INTERVENTI SULL’INFRASTRUTTURA Importo lavori a b.a.: € 2.123.806,24 importo finanziamento: €. 3.110.000,00

Stato: Lavori in corso – fine lavori entro 2024

Sintesi intervento : Gli interventi del progetto esecutivo sono volti a ridurre le vulnerabilità strutturali e gestionali dell’acquedotto Fiumefreddo, principale risorsa infrastrutturale per l’approvvigionamento idrico della città di Messina. La condotta realizzata in acciaio DN1000 è lunga circa 60 km ed attraversa tutto il versante Jonico della Sicilia da Piedimonte fino a Messina, dove convoglia le acque al serbatoio Montesanto, costruito nell’ambito dello stesso lavoro. La forte esposizione in ordine alla natura geologica dell’ambito attraversato, e la lunghezza dello stesso acquedotto, espongono a numerosi interventi manutentivi talvolta anche di importanza tale da rendere necessaria l’interruzione dell’erogazione idrica e, per tale motivo, gli interventi di cui al progetto, risultano strategicamente indispensabili. I lavori proposti sono suddivisi in funzione della tipologia di vulnerabilità da mitigare, da una parte interventi per la vulnerabilità strutturale legata alle caratteristiche proprie dell’acquedotto, e al contempo interventi che riguardano la vulnerabilità gestionale dell’infrastruttura.

Obiettivo: eliminare la vulnerabilità strutturale con la realizzazione di un nuovo impianto di protezione catodica, con interventi di sostituzione di apparecchiature di SFIATO e di SARACINESCHE A PRESIDIO DEGLI SCARICHI ORMAI NON PIÙ EFFICIENTI, con interventi di ripristino strutturale della galleria idraulica di Forza d’Agrò, con interventi di protezione passiva della tubazione all’interno della stessa galleria.Gli interventi comportano la programmazione di interruzione dell’esercizio, dato che in molti casi si interverrà con il taglio della tubazione per l’inserimento in linea delle nuove apparecchiature ovvero si dovranno rimuovere le saracinesche in corrispondenza degli sfiati e degli scarichi da sostituire.

Il cronoprogramma dei lavori prevede la effettuazione di n. 6 interruzioni con cadenza circa mensile a partire dalla prima, prevista per il giorno 17 novembre 2023.

L’interruzione del 17 novembre consentirà l’installazione di apparecchiature in n.9 punti compresi tra Piedimonte e Sant’Alessio.

Il calendario dei distacchi a Messina dal 17 novembre 2023 al 5 aprile 2024

Di seguito il calendario dei distacchi dell’acqua previsti dall’AMAM a Messina dal 17 novembre 2023 al 5 aprile 2024:

17 novembre 2023

15 dicembre 2023

13 gennaio 2024

16 febbraio 2024

15 marzo 2024

5 aprile 2024.

Interventi con risorse Masterplan

LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DEL SERBATOIO – MONTESANTO Importo lavori a b.a.: € 3.111.853,56 importo finanziamento: €. 4.200.000,00 Stato: Lavori in corso – fine lavori entro 2024 Sintesi intervento: L’intervento prevede la funzionalizzazione di parte di strutture mai completate ne collaudate, per dotare di una utile riserva idrica il Comune di Messina, anche al fine di scongiurare eventuali emergenze idriche. L’intervento riguarda le opere per rendere funzionale il serbatoio Montesanto 1, attraverso un parziale completamento dello stesso, essendo questa infrastruttura strategica nell’ambito della rete idrica di distribuzione di Messina. In particolare le opere prevedono: DEMOLIZIONI, MESSA IN SICUREZZA E RICOSTRUZIONE VASCA 1 E 2 CON CAPACITÀ 2500 M3 CAD, camera valvole, collegamenti idraulici, posa condotta Montesanto 1 – Montesanto 2. Per rendere funzionale il serbatoio sono, altresì, previsti i collegamenti idraulici dello stesso alla rete esistente ed in particolare al serbatoio Montesanto 1 ed alle linee di adduzione esterna della Santissima, dell’Alcantara e Fiumefreddo.

RICERCA IDRICA E RELATIVE STRUTTURE DI CAPTAZIONE ADDUZIONE E CONVOGLIAMENTO AL FINE DI SUPERARE IL DEFICIT STRUTTURALE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA A CAUSA DELLA DIPENDENZA DEGLI ACQUEDOTTI DELLA SANTISSIMA E FIUMEFREDDO Importo lavori €. 4.500.000,00 Stato: Lavori in corso – fine lavori 2024 Sintesi intervento: Al fine di potenziare e ottimizzare l’approvvigionamento idrico del comune di Messina che, ad oggi, dipende per circa l’80% dall’apporto dell’acquedotto Fiumefreddo, si sono previste le opere in progetto che, in sintesi, avendo lo scopo di ottimizzare il sistema idrico cittadino, consistono: nel potenziamento di risorse idriche alternative al Fiumefreddo (sorgive Santissima, San Rizzo e un campo pozzi in località Briga); nella realizzazione di nuove connessioni idriche (Mili San Pietro ‐ Mili San Marco, Torrente San Filippo ‐ Santa Lucia sopra Contesse) e nella messa in esercizio del serbatoio di Santa Lucia sopra Contesse; nel potenziamento e nella sostituzione di condotte vetuste, al fine di ridurre le perdite idriche (Ortoliuzzo ‐ San Saba); nella manutenzione di alcuni serbatoi comunali.



Interventi con risorse PON Metro

LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE MESM@RT NELL’ANELLO DI DISTRIBUZIONE MANGIALUPI DEL COMUNE DI MESSINA Fondi: PON Metro (Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020) Stato: Lavori in corso – fine lavori dicembre 2023 Il progetto MeSM@RT ha come OBIETTIVO PRINCIPALE il monitoraggio ambientale e del territorio e prevede la digitalizzazione del sistema di distribuzione della rete idrica attraverso l’introduzione di sensori IoT, in particolare: Misuratori di portata e di pressione per visualizzare e monitorare i relativi parametri da posizionare lungo la condotta all’interno di un anello della rete di distribuzione, denominato “Mangialupi” al fine di ottimizzare la distribuzione idrica; Valvole di regolazione motorizzate per distrettualizzare la rete idrica; Sensori per il controllo dei parametri dell’acqua al fine di gestire in maniera efficiente l’acquedotto. Sull’anello di distribuzione della rete idrica denominato “Anello Mangialupi”, che presenta un diametro nominale di 450 mm in ghisa sferoidale, si sta procedendo con l’installazione di n. 6 misuratori di portata, n.4 valvole di sezione e n. 4 misuratori di pressione, localizzati in: Via Catullo; Via Roma; Via Catania, in corrispondenza del mercato Vascone. Via La Farina Via Don Orione Via Gaetano Alessi



Interventi con risorse PNRR

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DELLE PERDITE DELLE RETI IDRICHE INTERNE DI MESSINA

Importo lavori a b.a.: € 20.727.496,65 importo finanziamento: € 17.217.565,96

Stato lavori: inizio previsto Gennaio 2024 – fine lavori marzo 2026

Sintesi intervento: L’obiettivo è quello di ridurre le perdite in rete, oggi pari al 53%, implementare l’asset management esistente, avviare la distrettualizzazione delle reti, integrare il sistema di telemisura e telecontrollo già esistente sulla quasi totalità delle infrastrutture idriche della città con sistemi di smart metering per la lettura dei contatori del nucleo centrale cittadino.

GLI INTERVENTI SONO COSÌ SINTETIZZABILI: lavori, relativi alla zona NORD e zona SUD del centro cittadino, dove esiste la mappatura della rete implementata su InfoAsset. I due interventi prevedono il rifacimento di circa 150 km di rete terziarie, rifacimento degli allacci utenza e implementazione dei contatori per smart metering con parziale sostituzione degli stessi, Servizi di rilievo, modellazione, distrettualizzazione e predisposizione del piano interventi per le aree non ancora implementate su InfoAsset (circa 390 km di rete) e un aggiornamento per le aree già rilevate su GIS aziendale, una seconda fase di ricerca perdite estesa a tutto il territorio comunale sia con rilievo satellitare che con sistemi tradizionali.

Interventi progettuali strategici

AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI INTEGRATI DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE INDAGINI E, IN VIA OPZIONALE, DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE” INERENTI AI LAVORI DI COLLEGAMENTO ESTERNO TRA I SERBATOI CITTADINI MONTESANTO – TREMONTI – TORRE FARO DEL COMUNE DI MESSINA” -ATI MESSINA (ME). Importo complessivo servizi a b.a.: €. 608.218,29 Stato di attuazione: Affidata redazione del progetto Obiettivo interventi: importanza strategica riveste il tratto di connessione che attraversa il territorio comunale della città di Messina, anche in relazione al miglioramento del servizio di distribuzione cittadino. In questa ottica è prevista la realizzazione di due tratti di adduttore per connettere idraulicamente i principali serbatoi comunali, a partire dai serbatoi Montesanto 1 e 2 a sud della città (i lavori di completamento del serbatoio Montesanto 1 sono stati recentemente banditi), ai quali si congiunge già l’adduttore Fiumefreddo. Il primo tratto sarà realizzato con una tubazione DN 700 fino al serbatoio Tremonti a nord della città. Il secondo tratto prevede la posa di una condotta DN 500 mm in prosecuzione (cosiddetta condotta costiera) fino al serbatoio di Torre Faro.



PNIISSI (PIANO NAZIONALE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E PER LA SICUREZZA DEL SETTORE IDRICO) – scadenza 30 Ottobre 2023

PRESENTATI 6 PROGETTI per un Importo complessivo di euro 39.808.037,54

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEI SERBATOI IDRICI NORD DEL COMUNE DI MESSINA: TRAPANI, SAN LICANDRO, TORRE VITTORIA E CICCOLO livello progettuale: esecutivo importo: 4.000.000,00 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEI SERBATOI IDRICI SUD DEL COMUNE DI MESSINA MANGIALUPI,SANTO, GONZAGA E NOVIZIATO livello progettuale: esecutivo Importo: 4.300.000,00 RAZIONALIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE COMPLESSO DI EMUNGIMENTO “BUFARDO TORREROSSA” livello progettuale: esecutivo importo: 1.400.000,00 LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIPRISTINO DEL SERBATOIO ACQUEDOTTO – MONTESANTO 1 (per ulteriori 15.000 m3) livello progettuale: progetto fattibilità tecnica economica importo: 10.000.000,00 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DELL’ACQUEDOTTO FIUMEFREDDO IN C/DA BAGNI DEL VILLAGGIO SANTA MARGHERITA DI MESSINA livello progettuale: progetto fattibilità tecnica economica importo: 1.108.037,54 COMPLETAMENTO DISTRETTUALIZZAZIONE RETI E SMART METERING, RIFACIMENTO TRATTI VETUSTI DISTRIBUZIONE VILLAGGI importo: 19.000.000,00 livello progettuale: docfap (documento di fattibilità delle alternative progettuali)

