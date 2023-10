Serbatoio di Montesanto, Basile: «Lavori conclusi entro il 2024, più acqua per Messina»

Sopralluogo del sindaco di Messina, Federico Basile, ai cantieri dove proseguono i lavori per il serbatoio Montesanto 1. Interventi che dovrebbero concludersi entro la fine del 2024, dopodiché, sottolinea il Primo Cittadino, per Messina ci sarà «molta più acqua».

Proseguono in città gli interventi per cercare di risolvere l’annosa questione della mancanza di acqua a Messina. Nelle scorse ore, il sindaco Federico Basile, ha eseguito un sopralluogo al cantiere dove si sta lavorando per il serbatoio di Montesanto e fatto il punto sull’andamento degli interventi e i tempi di consegna. Il finanziamento, in scadenza nel 2025, è di circa 4 milioni di euro.

«Procedono verso la conclusione i lavori del serbatoio Montesanto 1 – ha scritto sui social a margine del sopralluogo. Ho voluto verificare di presenza l’andamento dei lavori di un’opera che permetterà di incrementare l’erogazione idrica a Messina. Insieme ad AMAM SpA al Direttore dei Lavori ed all’impresa appaltatrice ho voluto verificare i tempi di ultimazione dei lavori che, a regime, permetteranno di avere molta più acqua e gestire meglio le fonti di approvvigionamento idrico.

I lavori, finanziati dalla città metropolitana per oltre 4 milioni di euro finiranno entro il 2024 e permetteranno finalmente l’utilizzo diretto delle fonti dell’Alcantara, oltre che lo scambio idrico tra Santissima, Alcantara e Fiumefreddo».

Presenti insieme al sindaco Federico Basile, l’assessore alla Pianificazione e all’efficientamento delle risorse idriche, Francesco Caminiti, i vertici dell’AMAM e il direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio.

