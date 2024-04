StrettoGames: Messina si prepara alla seconda edizione

StrettoGames è il secondo evento legato al Marchio MessinaCon creato da StrettoCrea che arriva dopo il successo del MessinaCon Day Zero. StrettoGames, nella sua seconda edizione, porterà diverse novità tra cui un cambio location: Villa Dante. L’ingresso sarà totalmente gratuito il 19 Maggio dalle ore 11 alle ore 20 circa.

StrettoGames Messina: tante novità previste

Un’altra novità sarà non solo la mostra Lego a cura di SGR ENTERTEIMENT, ma anche la presenza dell’associazione tolkeniana Eriador, con interessante dibattito su “il legendarium tolkeniano nel mondo videoludico”. Inoltre ci saranno tornei di Magic e di Lorcana, tornei LARP, console e molte novità che verranno annunciate a brevissimo tra cui la possibilità di acquistare i biglietti della prossima edizione del MessinaCon.

Mulfari: il gioco è palestra di emozioni

Giuseppe Mulfari dichiara: «Il gioco è un media artistico a tutti gli effetti ma è ancora più complesso in assenza di cultura ovvero di cosa sia. Se noi chiediamo a una persona per strada di dare una definizione di gioco, fanno davvero fatica. Per me il gioco è un

contesto di finzione con delle regole in cui sei chiamato a fare delle scelte, in maniera molto semplice. Ed è utile proprio nella sua funzione di finzione perché in questo spazio che è sano perché è finto, io posso concedermi qualsiasi cosa. Il gioco può essere anche considerata una sorta di palestra delle emozioni; ti alleni per utilizzarle e gestirle».

StrettoGames: le collaborazioni

Si rinnovano le collaborazioni con:

Fumetteria La Torre Nera,

Role &Roll,

Cuore di Drago,

Il Signore dei Cosplay,

Semaluma Cosplay,

Studio Ronin,

Messina Social City Fondazione Architetti del Mediterraneo e l’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di messina.

