Stretto Games: l’evento a Messina tra giochi da tavolo, di ruolo e medievali. Tutte le info

Giochi di ruolo, un torneo di D&D, giochi da tavolo, tiro con l’arco, rompicapi medievali e tantissimo altro: al via il conto alla rovescia per gli Stretto Games, l’evento di “preparazione” al MessinaCon 2023, in calendario domenica 28 maggio al Palacultura di Messina. A capo dell’organizzazione, l’associazione Stretto Crea, presieduta da Giuseppe Mulfari, che abbiamo intercettato al Comune di Messina, a margine di una seduta di Commissione dedicata alla manifestazione. Ecco cosa ci ha raccontato.

L’appuntamento è fissato per domenica 28 maggio 2023, dalle ore 10.30 alle ore 20.30, nel foyer del Palacultura “Antonello” di Messina. Nel corso della giornata sarà possibile cimentarsi in giochi di tutti i tipi, dai più mainstream, a quelli meno noti. A spiegarci qualche dettaglio in più è stato il presidente di Stretto Crea, Giuseppe Mulfari: «L’evento è una beta di quello che vorremmo proporre da qua ai prossimi due anni – ha detto –, sarà principalmente basato su giochi da tavolo e giochi di ruolo dal vivo, ci saranno dei posti dove sedersi e giocare. Saranno spiegate le regole. Saranno annunciati giochi nuovi. Sarà possibile cimentarsi nel tiro con l’arco, con spada e scudo, in giochi medievali».

Un evento, insomma, che mette insieme giochi per tutti i gusti e tutte le età, dai ragazzi degli anni ’80/’90, cresciuti a GdR e videogame, le vecchie e le nuove generazioni. Tra i prossimi progetti, ha spiegato il vicepresidente di Stretto Crea, Roberto Laganà Vinci, quello di creare un fitto calendario di eventi che, partendo da Stretto Games e dal MessinaCon 2023 possa poi protrarsi negli anni a venire e creare una vera e propria cultura del gioco nella città dello Stretto.

Intanto, per il 30 giugno c’è una grossa sorpresa per gli amanti del fumetto: David LLoyd, fumettista inglese noto, tra le altre cose, per essere stato l’illustratore del celebre “V per Vendetta” di Alan Moore, e per Hellblazer, sarà alla Chiesa di Santa Maria Alemanna per un firma copie. Durante l’evento, LLoyd parlerà dell’evoluzione del suo lavoro, e sarà possibile visitare una piccola mostra allestita per l’occasione con le sue tavole originali.

Stretto Games: i giochi in programma dell’evento in attesa del MessinaCon 2023

Tantissimi i giochi in cui sarà possibile cimentarsi in occasione dello Stretto Games domenica 28 maggio a Messina. Ne elenchiamo solo alcuni:

giochi di ruolo (come One Shot di d&d 3.5, d&d 5, Historia, Brancalonia, L’ultimo Anello, Zombicide Rpg, Fallout Rpg);

(come One Shot di d&d 3.5, d&d 5, Historia, Brancalonia, L’ultimo Anello, Zombicide Rpg, Fallout Rpg); giochi da tavolo (come Vudù, CocoRido, Bang!, Exploding Kittens);

(come Vudù, CocoRido, Bang!, Exploding Kittens); Torneo d&d (Dungeons & Dragons);

(Dungeons & Dragons); giochi medievali (come labirinto verticale, labirinto orizzontale, tiro ai barattoli, tiro con i cerchi, gioco della noce);

(come labirinto verticale, labirinto orizzontale, tiro ai barattoli, tiro con i cerchi, gioco della noce); tiro con l’arco (prove di tiro con l’arco storico).

L’ingresso allo Stretto Games è gratuito, non è necessaria la prenotazione. Per partecipare basterà presentarsi al Palacultura il 28 maggio. L’evento Stretto Games 2023 rientra tra le attività che precedono il MessinaCon 2023 – in programma il 2 e 3 settembre – ha il patrocinio del Comune di Messina e vede il coinvolgimento di tantissime associazioni tra cui Cuore di Drago, Wikirole e Artefactum, della fumetteria “La Torre Nera”. Saranno presenti lo youtuber messinese Ziroeight.exe e il gruppo cosplay Semaluma, insieme a tantissimi altri. Sponsor Ms Edizioni e Burger King.

Maggiori informazioni a questo link.

