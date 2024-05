“Bicincittà” a Messina: appuntamento a Piazza Duomo il 12 maggio

Presentata questa mattina al Comune di Messina “Bicincittà”, la pedalata cicloturistica giunta quest’anno alla 36esima edizione, patrocinata dal Comune e promossa dalla Uisp Messina. L’ appuntamento con la pedalata lungo il centro storico di Messina è per il 12 maggio a piazza Duomo, con il raduno alle ore 8:00 e la partenza alle ore 9:30. “Bicincittà” prevede un percorso di 18 km di cui i primi 4 km per i bambini. La partecipazione è gratuita.

Basile: “Bicincittà” serve a vivere meglio

Il sindaco Basile ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «il tema di “Bicincittà” è un messaggio forte sulle modalità di trasporto alternative. Vivere la città in maniera diversa. Iniziativa che si ripropone e fa bene a tutti. Chiediamo coinvolgimento perché serve a vivere meglio». Il primo cittadino ha ringraziato gli organizzatori e i collaboratori che si mettono in gioco per la buona riuscita di progetti come questo e ha confermato la sua partecipazione a “Bicincittà”. «Mi auguro che ci sia tanta gente che viva questi chilometri da un punto di vista diverso, comprendendo che è possibile» – ha concluso.

Lo sport migliora la vita

Santino Cannavò, presidente della UISP Me ha sottolineato l’importanza dello sport quando si parla di sostenibilità ambientale e di mobilità green:«la UISP ha sempre immaginato lo sport come modo per migliorare la vita della gente».

Il presidente ha sottolineato anche che eventi come “Bicincittà” favoriscono lo sviluppo di una maggiore consapevolezza nei cittadini sull’importanza di adottare nuove abitudini come andare in bicicletta al lavoro. Inoltre, Cannavò ha ricordato che “Bicincittà” si può fare grazie a chi lavora dietro le quinte.

L’assessore Finocchiaro ha commentato: «qualcuno ci ha creduto per più più qualche anno perché è la 36esima edizione. Sono attività ludiche oltre che sportive. Il messaggio è quello di inclusione e condivisione; non è una passeggiata ma un modo per stare insieme».

L’unione fa la forza: “Bicincittà” si può fare grazie a chi sta dietro le quinte

Presente anche l’UOC Arpa Sicilia con la dott.ssa Anna Scalia che ha dichiarato:«siamo presenti tutte le volte che si parla di benessere di popolazione. Siamo al fianco della UISP per il terzo anno e speriamo che questa città, nell’impegno di tutti, sia sempre più green».

Il presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Messina Antonio Chimitata ha sottolineato l’importanza del lavoro sinergico: «anche quest’anno facciamo parte della carovana “Bicincittà”. L’unione fa la forza e speriamo di riuscire nell’intento. Noi garantiamo la sicurezza sanitaria con ambulanze, squadre appiedate e in bicicletta. Uno dei nostri punti di forza è la salute del cittadino. Siamo qui per questo».

“Bicincittà” Messina: percorso e viabilità

Dopo il successo dello scorso anno, Messina si prepara a vivere la 36esima edizione di “Bicincittà”. Per consentire lo svolgimento dell’evento e per una migliore fluidificazione del traffico veicolare, il servizio Mobilità urbana ha disposto limitazioni viarie. Il percorso della manifestazione, il cui raduno è previsto in piazza Duomo alle ore 8, con partenza alle 9.30, interesserà:

da piazza Duomo, corso Cavour, le vie Cannizzaro, dei Mille, Maddalena,

viale San Martino (carreggiata monte) fino a viale Europa,

viale San Martino (carreggiata mare), Maddalena, Bassi, del Vespro, Garibaldi, San Giacomo e arrivo in piazza Duomo per il percorso dei 4 km,

per il percorso dei 18 km, da via Garibaldi, in corrispondenza di largo San Giacomo, si proseguirà verso le vie Loggia dei Mercanti, Argentieri, Consolato del Mare, piazza Antonello, Sant’Agostino, XXIV Maggio, viale Boccetta, Garibaldi, piazza Castronovo, viali Giostra, Regina Elena, Regina Margherita, Principe Umberto (pausa ristoro antistante Sacrario Cristo Re), Italia ed Europa, vie Catania, San Cosimo, Maregrosso, Salandra, La Farina, Trieste, Geraci, Cesare Battisti e I Settembre, con arrivo in piazza Duomo.

Sarà pertanto interdetta la circolazione viaria nelle strade interessate limitatamente al passaggio della carovana cicloturistica, ad esclusione delle intersezioni con impianto semaforico che saranno presidiate.

