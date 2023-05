Pronti a pedalare? A Messina arriva Bicincittà: data, orari e percorso

Promuovere il diritto a una mobilità dolce, sostenibile, e diffondere la cultura della bicicletta: questo l’obiettivo di Bicincittà, che si svolgerà a Messina domenica 7 maggio, con partenza da piazza Duomo. Previste anche attività ludico-ricreative per i più piccoli. Vediamo tutti i dettagli, gli orari e il percorso.

L’evento è stato presentato questa mattina nella sala Falcone e Borsellino di Palazzo Zanca, alla presenza dell’assessore Massimiliano Minutoli e dell’esperto per le politiche sportive, Francesco Giorgio.

A portare i saluti istituzionali del sindaco di Messina, Federico Basile, l’assessore alla Protezione Civile, Massimo Minutoli: «Bicincittà – ha detto – è una manifestazione che viene fatta per il diritto alla mobilità, non potevamo non appoggiarla. La nostra idea è quella di spingere là gente all’uso della bicicletta. Questo è un evento che da una duplice possibilità: per i cittadini, ma anche per chi viene da fuori, per dare uno stimolo in più a venire in città e vedere le nostre bellezze».

A spiegare lo spirito della manifestazione è stato il presidente dell’Uisp Messina, Santino Cannavò: «Bicincittà – ha spiegato – è un pungolo, un termometro che serve a capire com’è messa la città in termini di mobilità sostenibile. Ha anche l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della bicicletta, del monopattino, della mobilità sostenibile. Speriamo col tempo di costituire dei gruppi nei quartieri e arrivate ogni anno a questa manifestazione con una maggiore partecipazione».

Bicincittà 2023 a Messina: programma e percorso

L’appuntamento con Bicincittà a Messina è fissato per domenica 7 maggio, con raduno a piazza Duomo alle ore 9.00 e partenza alle ore 9.30. La partecipazione è gratuita.

Per Bicincittà sono previsti due percorsi, uno più breve e uno più lungo, che vediamo di seguito:

Percorso Corto (4 Km):

Piazza Duomo – Corso Cavour – Via T. Cannizzaro – Via Dei Mille – Via Maddalena – Viale San Martino – Inversione Viale Europa – Viale San Martino – Via Maddalena – Via Ugo Bassi – Via T. Cannizzaro – Via Garibaldi – Via Loggia Dei Mercanti – Piazza Duomo

Percorso Lungo (18 Km):

Piazza Duomo – Corso Cavour – Via T. Cannizzaro – Via Dei Mille – Via Maddalena – Viale San Martino – Inversione Viale Europa – Viale San Martino – Via Maddalena – Via Ugo Bassi – Via T. Cannizzaro – Via Garibaldi – Via Loggia Dei Mercanti – Piazza Municipio – Via Gasparro – Via San Cristoforo – Via Xxiv Maggio – Viale Boccetta – Via Garibaldi – Piazza Castronuovo (Inversione) – Viale Giostra – Viale Regina Elena – Viale Regina Margherita – Viale Principe Umberto – Viale Italia – Viale Europa – Via Catania – Via San Cosimo – Via Maregrosso – Via Salandra – Via La Farina – Via Trieste – Via Geraci – Via C. Battisti – Via I° Settembre – Piazza Duomo

Nel corso della mattinata sono previste anche attività ludico-ricreative a piazza Duomo. Tutti i partecipanti saranno coperti da assicurazione.

