La Villa Dante di Messina ospiterà la seconda edizione del Festival della Sostenibilità

Dal 16 al 18 Maggio Villa Dante ospiterà la seconda edizione del Festival della Sostenibilità. Questa mattina al Comune di Messina è stato presentato il ricco programma di attività previste fra talk con esperti di settore e attività laboratoriali. L’obiettivo è sensibilizzare la città sui temi della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, in linea con il progetto Messina 2030.

Festival della sostenibilità a Messina: si parte il 16 maggio

Il festival si svolgerà in tre giorni con attività come laboratori, stand informativi su lavoro e sostenibilità ed esibizioni artistiche, coinvolgendo gli stakeholder e rivolgendosi soprattutto alle giovani generazioni. L’assessora Cannata ha dichiarato: «partiamo il 16 maggio con l’inaugurazione della Villa Dante alle ore 10. Ci saranno stand informativi e divulgativi, laboratori per i giovani fatti dai giovani. Si parlerà anche di lavoro e green. Ci sarà anche lo sport inclusivo».

Caminiti: la cura di Villa Dante deve essere fatta da tutti

L’assessore Caminiti ha ricordato che dopo i lavori finanziati sia dal Comune che da fondi europei, Villa Dante apre con ancora alcuni interventi in corso. «Dopo un anno e mezzo di lavori apre la villa. I lavori ancora non sono conclusi totalmente. A chiudere questo appalto ci saranno ulteriori interventi come l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla palestra di ping pong. C’è un campo da padel e un’aria dedicata ai bambini. Ci sono anche tante telecamere che controlleranno la Villa. La cura deve essere fatta da tutti».

ATM e mobilità sostenibile

L’azienda ATM parteciperà al Festival della Sostenibilità. Carla Grillo del CdA ha affermato: «anche quest’anno l’azienda aderisce al festival perché il tema ci sta a cuore e lo promuoviamo quotidianamente. All’interno del festival faremo diverse attività. Ci sarà un punto ricreativo per i più piccoli con tematiche riguardanti la mobilità sostenibile. Avremo un momento di confronto il 17 maggio in cui parleremo della mobilità sostenibile a Messina e il ruolo che ha l’ATM in questa sfida».

Festival della sostenibilità Messina: gli obiettivi

L’AMAM sarà presente al Festival della Sostenibilità con un laboratorio sensoriale sull’acqua e l’importanza dell’acqua e delle campagne di sensibilizzazione.

Messina Servizi Bene Comune si concentrerà sulle pratiche sostenibili riguardanti il bene cittadino, con un talk sul verde urbano e laboratori sul riuso del materiale tessile.

La presidente della Messina Social City ha ricordato che Villa Dante è ora uno spazio rigenerato, aperto a tutti, con attività educative, laboratori creativi e momenti di partecipazione e inclusione, per creare senso di responsabilità.

Il Festival della Sostenibilità rappresenta anche un’occasione di vivere il territorio e scoprirlo in modo creativo.

