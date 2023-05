Messina, a villa Dante il primo “Festival della Sostenibilità”

Iniziative di educazione e formazione socio-ambientale rivolte alla cittadinanza, in modo particolare alle giovani generazioni: succederà durante la prima edizione del “Festival della Sostenibilità” di Messina, che si svolgerà negli spazi di villa Dante.

L’iniziativa è promossa dal Comune, in sinergia con AMAM, ATM, Messina Servizi Bene Comune e Messina Social City e l’Ufficio scolastico provinciale e rientra nel programma “Messina 2030 – Green Events”. «Il Festival della Sostenibilità, che si caratterizza come un evento intergenerazionale – ha detto il Sindaco Federico Basile – sarà proprio l’occasione per invitare l’intera cittadinanza a partecipare, per condividere i valori socio ambientali con l’obiettivo di favorire e accrescere la consapevolezza di una cultura sostenibile».

In programma talk con esperti e professionisti del settore; workshop e laboratori. L’appuntamento con il “Festival della Sostenibilità” è per martedì 23 maggio, dalle 10.00 alle 19.00, a villa Dante.

