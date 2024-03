Giornate FAI di Primavera 2024: i luoghi da visitare a Messina e provincia

Si apre il sipario per le giornate FAI di Primavera 2024. Quali luoghi visitare a Messina e provincia? L’appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 Marzo. Messina, Rometta, Patti e Savoca aprono le porte dei luoghi più belli e suggestivi per la trentaduesima edizione di uno degli eventi più importanti e significativi per conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico italiano: le Giornate FAI di Primavera.

I luoghi da visitare a Messina e provincia

Sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 saranno aperti per l’occasione i seguenti luoghi di Messina e provincia:

MESSINA

Dentro il tempio della Giustizia: Palazzo Piacentini (apertura sabato 23 marzo e domenica 24 dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 20).

Una visita a Palazzo Piacentini offre l’opportunità di esplorare la storia di Messina e di scoprire i suoi personaggi più importanti. Si mette in evidenza il ruolo cruciale della città nel corso dei secoli, sottolineando come l’amministrazione della giustizia abbia contribuito alla sua importanza sotto varie dominazioni. Si potranno ammirare da vicino i dettagli architettonici che rendono l’opera di Piacentini così distintiva.

ROMETTA (ME)

Chiesa Madre e Chiesa Bizantina S. Maria dei Cerei (venerdì 22 marzo dalle ore 9 alle 13 apertura riservata alle scuole su prenotazione. Apertura sabato 23 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e domenica 24 marzo dalle 15 alle 18)

Le Giornate FAI hanno l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e la diffusione della conoscenza del Duomo, soprattutto tra i giovani. Inoltre, nelle stanze adiacenti alla chiesa è custodito il “tesoro del Duomo”, che comprende un patrimonio culturale che si spera possa essere presto reso accessibile alla comunità.

Le visite saranno a cura degli apprendisti Cicerone dell’IC Saponara (ME).

PATTI (ME)

Chiesa di S. Maria dei Greci – Chiesa di S. Ippolito – Chiesa di S. Maria degli Agonizzanti (venerdì 22 marzo dalle 9 alle 12:30 apertura riservata alle scuole su prenotazione. Apertura sabato 23 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18).

I visitatori avranno l’opportunità di esplorare il suggestivo borgo storico di Patti, partendo dalla Porta Reale del castello normanno, e scoprire la storia e l’arte di San Ippolito e Santa Maria degli Agonizzanti, che normalmente non sono accessibili al pubblico.

Le visite saranno a cura degli apprendisti Cicerone dell’IC Pirandello e dell’ISS Borghese Faranda di Patti (ME).

SAVOCA (ME)

Chiesa Madre e Chiesa di S. Nicolò (venerdì 22 marzo dalle 9 alle 13 apertura riservata alle scuole su prenotazione. Apertura sabato 23 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18).

L’apertura straordinaria della chiesa, in occasione delle Giornate FAI di Primavera, permetterà ai visitatori di esplorare un luogo di grande valore storico, situato in un borgo caratterizzato da un suggestivo fascino architettonico e paesaggistico.

Inoltre, Savoca e la sua chiesa di San Nicolò sono famosi per essere stati location cinematografiche nel 1971 per il film “Il Padrino” di Francis Ford Coppola.

Le visite saranno a cura degli apprendisti Cicerone dell’ISS Caminiti Trimarchi di S. Teresa di Riva (ME).

In caso di particolare affluenza l’ingresso ai luoghi potrebbe non essere garantito. Per ogni luogo da visitare non è richiesta alcuna prenotazione.

È possibile consultare la sezione dedicata ad ogni luogo da visitare di Messina e provincia per le Giornate FAI di Primavera 2024 al seguente link.

