“Veni Vedi Vici”: il 19 aprile Open Day delle arti a Santa Maria Alemanna con il maestro Alex Caminiti

Il 19 aprile si terrà un imperdibile Open Day delle arti presso la suggestiva location di Santa Maria Alemanna a Messina. L’evento, organizzato dalla Galleria Emy di Simona Scibona, si intitola “Veni Vedi Vici” e celebrerà l’arte in tutte le sue forme: performance, teatro, arti visive, danza, musica e design.

Tra gli ospiti dell’evento figurano, EsosTheatre special guest Sasà Neri, la storica dell’arte Silvia Mazza, il GAS collettivo d’arte indipendente, l’International Dance di Manuela Migliore e le creazioni di Rein Rebecca. Inoltre, per l’occasione sarà presentata la nuova X2 “La Cattiva” di BMW formula 3, firmata dal maestro Alex Caminiti.

L’open day vedrà anche la partecipazione degli alunni dell’Istituto Antonello, accompagnati dalla preside Laura Tringali. Questo evento, sottolinea il maestro Caminiti, «testimonia come l’arte sia sempre inclusiva, capace di unire e tenere insieme l’oggetto e il soggetto. Che si tratti di musica, scultura, poesia, balletto, cinema o pittura, l’arte per sua natura non separa ma integra, anche quando non riusciamo ad apprezzarla appieno o troviamo il messaggio difficile da decifrare. L’interazione con l’arte stimola sempre una risposta, spingendoci a riflettere su noi stessi e sul mondo che ci circonda».

«L’arte arricchisce la nostra quotidianità – prosegue Caminiti – aprendoci a nuove esperienze e sostenendoci nel migliorare le nostre attitudini ad essere aperti, disponibili alle relazioni e abili nella condivisione della bellezza. Essa ci invita a prestare estrema attenzione ai dettagli, mostrandoci un lato sorprendente delle cose e sfidandoci a ricercare in profondità, mettendo al centro ciò che è unico e irripetibile.

L’arte non cerca di far apparire interessanti oggetti che non lo sono, al contrario, ne evidenzia il valore spesso ignorato da un mondo che a volte attribuisce importanza in maniera distorta o incompleta. Essa riporta il fascino al posto giusto, sottolineando ciò che davvero merita il nostro apprezzamento, elevandoci verso un punto di vista più ampio e inclusivo».

L’open day delle arti a Santa Maria Alemanna rappresenta un’occasione unica per immergersi in questo affascinante universo, riflettendo su noi stessi e ampliando la nostra conoscenza attraverso l’esperienza toccante dell’arte in tutte le sue forme.

