A Furci Siculo torna “Un mare di arte e cultura”: tutti gli eventi dal 18 al 21 luglio

Anche in questa calda estate 2024 Furci Siculo è pronta ad ospitare “Un mare di arte e cultura”. Giunta alla quarta edizione, la manifestazione dal 18 al 21 luglio offrirà ai partecipanti un continuum di musica e iniziative culturali, tra la spiaggia e la piazza Sacro Cuore.

Il programma, infatti, è ancora più ricco di interessanti proposte rispetto al passato, con concerti all’alba, al tramonto e fino a tarda sera e vedrà esibirsi tantissimi musicisti di caratura internazionale che arriveranno per l’occasione nella cittadina della riviera jonica. Qualche nome? Il vibrafonista Pasquale Mirra, il trombettista Giacomo Tantillo, la chitarra battente di Francesco Loccisano, il chitarrista Domenico Caliri, i pianisti Luciano Troja e Fabrizio Puglisi.

Saranno quattro giorni intensi, con la direzione artistica di Carmelo Coglitore, artista di respiro internazionale e didatta, di Fabio Raspa, proprietario della libreria Mondadori Point di Furci Siculo e Alessandro Niosi, presidente dell’Associazione musicale Città di Furci Siculo con il patrocinio del Comune di Furci Siculo e dell’Assessorato alle autonomie locali e alla funzione pubblica della Regione Sicilia che ha riconosciuto il suo contributo alla manifestazione.

«L’evento nasce da una mia vision, l’attuazione di qualcosa che si può realizzare e che nessun altro, nel momento in cui nasce, pensa possa essere possibile», spiega Carmelo Coglitore, direttore artistico della manifestazione e musicista che vive in Lombardia, ma continua a realizzare eventi per la sua terra. «Furci Siculo in quei giorni si trasformerà in una sala concerti a cielo aperto».

«È il quarto anno che promuovo insieme ad Alessandro Niosi e Carmelo Coglitore questo evento», aggiunge Fabio Raspa. «Tutti e tre, nei nostri diversi ruoli, siamo accomunati dalla voglia di diffondere il valore della musica e della cultura in generale. E tutti e tre lo vogliamo fare proprio nel nostro paese e nel nostro territorio perché, oltre a essere particolarmente legati alle nostre origini, crediamo che la nostra gente abbia la maturità per apprezzare anno dopo anno sempre di più il valore delle nostre proposte».

«Un’iniziativa di grande spessore culturale che dona lustro alla comunità di Furci Siculo e la proietta tra le località turistiche di respiro internazionale», aggiungono il sindaco di Furci Siculo Matteo Francilia, insieme a Rosanna Garufi, assessore alla Cultura e Giovanni Catania, assessore al Turismo, che sostengono in maniera attiva la manifestazione.

“Un mare di arte e cultura” prenderà il via questa sera, alle 21.30, per poi suddividersi tra albe con il “Saluto al sole musicale”, tramonti e i concerti in piazza. Il tramonto sarà caratterizzato ogni giorno, dal 19 al 21 luglio, da Body Music & Drum Circle in spiaggia a cura di Stefano Baroni, con giochi e percussioni che prevedono anche il coinvolgimento del pubblico.

“Un mare di arte e cultura” – Programma

Giovedì 18 luglio

Si parte giovedì 18 luglio alle 21.30 in piazza Sacro Cuore a Furci Siculo con “Two in Sicily”, un progetto artistico che quest’anno compie vent’anni. Carmelo Coglitore al clarinetto e Luciano Troja al pianoforte interpreteranno antiche arie siciliane messinesi in chiave jazzistica. A donare ulteriori suggestioni ci sarà la voce recitante dell’attrice Cristiana Minasi. Alle 22.30 “Piano solo” di Fabrizio Puglisi.

Venerdì 19 luglio

Venerdì 19 luglio “Un mare di arte e cultura” inizierà all’alba, alle 5, con la musica protagonista del risveglio della cittadina di Furci. A esibirsi sulla spiaggia antistante il ristorante “Sapori di mare” (dove si terranno tutte le albe) sarà Giacomo Tantillo che allieterà con la sua tromba chi vorrà godersi lo splendido spettacolo del sole che sorge sul mare. Come dopo ogni alba all’insegna della musica, si terrà, sempre in spiaggia, la degustazione della tradizionale granita messinese.

La serata prenderà il via alle 21.30 in piazza Sacro Cuore e a essere protagonista sarà ancora la musica o meglio il jazz con sei musicisti di alto livello nello spettacolo “Sicilian Jazz Stars”. Protagonisti: Domenico Caliri alla chitarra, Tony Cattano al trombone, Carmelo Venuto al contrabbasso, Francesco Cusa alla batteria. Special guest: Fabrizio Puglisi al piano synth e Giacomo Tantillo alla tromba.

Sabato 20 luglio

Nuovo appuntamento con la musica all’alba del 20 luglio: alle 5 tutti in spiaggia per guardare il sole sorgere dal mare e ascoltare la musica di Francesco Loccisano alla chitarra battente & Tonino Palamara al cajon e percussioni.

Il saluto al sole della mattina di sabato vedrà infatti protagonisti due strumenti musicali poco noti: la chitarra battente le cui origini risalirebbero al 1600 e che nell’Italia meridionale, fino alla metà del ‘900, è stato il simbolo della musica popolare e il cajon, strumento a percussione a forma di scatola originario del Perù che viene suonato percuotendo la parte anteriore con le mani e le dita, o talvolta con strumenti come spazzole, mazze da tamburo o altri tipi di bacchette.

A seguire degustazione della granita siciliana.

In serata alle 21.30 protagonista di piazza Sacro Cuore sarà l’arpa di Deborah Ferraro, con il suo progetto dal titolo “Limitless”.

Alle 22.30, la musica continua con “Fisar Voice” con Marianna Costantino alla voce e Pierpaolo Petta alla fisarmonica.

Domenica 21 luglio

Domenica 21 luglio, ultimo giorno della manifestazione, appuntamento alle 5 con il “Saluto al sole” con Pasquale Mirra e il suo spettacolo “Moderatamente solo”, suite per vibrafono, percussioni, oggetti sonori.

Alla fine dello spettacolo, si terrà la consueta degustazione della granita siciliana.

Alle 21.30 il concerto finale dal titolo “Un mare di arte e cultura Creative Ensemble” che vedrà protagonisti un quartetto d’archi composto da Giovanni Alibrandi e Valerio La Torre al violino, Daniele Testa alla viola, Antonio Pizzi al violoncello, Marcello Conti al piano, Carmelo Venuto al contrabbasso, Federico Saccà alla batteria e Carmelo Coglitore, saxofono & direzione, special guest Pasquale Mirra al vibrafono.

