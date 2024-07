Tornano le mostre di Casa Peloro ART: si parte con le opere uniche di Mar_ironico

La sostenibilità, il fascino del mare e delle sue storie. Si apre con la mostra di Mar_ironico la rassegna Casa Peloro ART per l’estate 2024. Anche quest’anno, infatti, il social cafè di Torre Faro spalanca le sue porte alla bellezza, trasformandosi in una suggestiva galleria d’arte affacciata sul mare. In programma, nelle prossime settimane appuntamenti da non perdere con artisti, libri, musica e tanto altro.

Ad inaugurare questa sesta stagione della rassegna di Casa Peloro saranno Enrico & Jappo (Mar_ironico), conosciuti come “Artigiani pensatori & sostenibili”. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle ore 16:00 e la nostra sarà aperta fino al 23 luglio.

Quando arte fa rima con sostenibilità

Enrico & Jappo sono due creativi genovesi che si distinguono per il loro lavoro incentrato sul riuso e sulla sostenibilità. Nel loro laboratorio creano opere uniche utilizzando legno di recupero e materiali riciclati, dando vita a pezzi romantici, ironici e sostenibili. La sostenibilità è al centro delle loro creazioni, così come l’ironia che pervade ogni loro opera.

Il legame con il mare e con le città costiere come Genova e Messina è evidente nelle creazioni di Enrico & Jappo, che raccontano storie di avventure marine, di onde e di venti che portano profumi e ricordi lontani. La connessione con il mare si riflette anche nella storia di Torre Faro, luogo dove è sita Casa Peloro, e che ha una forte tradizione legata alla navigazione..

La rassegna estiva di Casa Peloro ART offre ai visitatori l’opportunità di immergersi in un mondo dove l’arte incontra la sostenibilità, e dove ogni creazione è un invito a guardare il mondo con occhi nuovi, pronti a meravigliarsi di fronte alla bellezza.

