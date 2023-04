Un picnic all’aria aperta per il weekend? Ecco 5 aree attrezzate a Messina e dintorni

La primavera è finalmente arrivata, le temperature si sono alzate e la voglia di stare al chiuso si fa sempre meno: perché allora, questo weekend, non mangiare all’aria aperta e fare una passeggiata in mezzo alla natura? Vi consigliamo tre aree picnic a Messina e dintorni.

Questo fine settimana, complice la primavera, ci siamo messi alla ricerca di aree attrezzate per fare un picnic a pochi chilometri dalla città dello Stretto. Ecco qualche suggerimento.

Parco Ecologico di Piano Collura (Castell’Umberto) – alte querce, un laghetto artificiale frequentato da oche, anatre, cigni e aironi, e popolato da pesci rosse e carpe, l’ombra di un noccioleto e, naturalmente, un’area attrezzata con tavoli e panche, e giochi per i più piccoli. Il primo posto che vi consigliamo per fare un picnic come si deve è il Parco Ecologico di Piano Collura, a Castell’Umberto, a circa 1 ora e 22 minuti da Messina. Maggiori informazioni a questo link.

Bosco (o Foresta) di Camaro – a due passi dal centro di Messina, si segnala il Bosco di Camaro (che vi avevamo mostrato qui), polmone verde dei Peloritani. Si trova tra le "quattro strade" e Pizzo Chiarino. Per raggiungerlo è necessario accedere dalla Strada provinciale 50bis per Dinnammare, e passare dal bivio che porta al Centro Polifunzionale di educazione ambientale Azienda Foreste sui Colli San Rizzo. Oltre ad essere un luogo perfetto per una passeggiata sui sentieri tracciati, è dotato di un'area attrezzata per picnic.

Parco dei Nebrodi – tra le aree attrezzate della provincia di Messina e di Catania, si segnalano quelle interne al Parco dei Nebrodi, così come indicate sul sito dell'Ente: Camisa; Ciccaldo (San Fratello); Cicogna (Cesarò); Favarelle; Orto Noceri (Capizzi); Parco Sub-urbano Ucria.

La Ghiandaia dell'Alcantara – ci spostiamo nel territorio di Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania, ma comunque ad appena 1 ora e 12 minuti da Messina. Qui è presente un'area attrezzata, a gestione privata, immersa nel verde, ottima per trascorse una mezza giornata in totale relax, lontani dal trambusto dei centri cittadini. Si suggerisce di chiamare questo numero 3917338163 per prenotare un tavolo o avere maggiori informazioni;

Parco urbano Sciarone di Randazzo – anche qui, la provincia è quella di Catania, ma siamo sempre abbastanza vicini, a 1 ora e 24 minuti dalla città dello Stretto. Si trova all'interno del Parco dell'Etna, è dotato di un'area attrezzata con 128 posti a sedere. Prima o dopo pranzo, una passeggiata tra gli alberi di betulla, castagno e roverella. Maggiori informazioni qui.

