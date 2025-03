“Pizza’s Chef – Incontri di Gusto”. Da Pizzburgh una cena insieme alla Lady Chef Carlotta Andreacchio

Giovedì 13 marzo, alle ore 20.30, le porte della cucina di Pizzburgh si apriranno per accogliere Carlotta Andreacchio. La Lady Chef sarà protagonista dell’evento “Pizza’s Chef – Incontri di Gusto” insieme ai pizzaioli del rinomato locale del centro di Messina Roberto Interisano e Matteo Aveni.

Continua il fortunato format di cene a quattro mani promosse dall’imprenditore Mirko Iannello per promuovere la collaborazione tra professionisti messinesi all’interno della città dello Stretto. L’obiettivo dell’evento, infatti, è fare rete all’interno della città di Messina.

«Dopo aver avuto il piacere di ospitare l’amico ambasciatore del gusto Francesco Arena e il maestro bartender Nino Santoro, serviva un altro nome all’altezza di quelli precedenti, – spiega Mirko Iannello – per questo la scelta è ricaduta su Carlotta Andreacchio che sa trasformare ogni piatto in qualcosa di meraviglioso. Sono sicuro – aggiunge Iannello – che questa serata sarà molto apprezzata dalla nostra clientela. Il confronto è molto importante per arricchire il nostro bagaglio di conoscenze, non si smette mai di imparare nella vita ed è giusto che i pizzaioli si confrontino con altri professionisti, perché il mondo pizza è in continua evoluzione».

Ben felice di accettare l’invito di Iannello, la lady chef Carlotta Andreacchio che ha preso dal padre le redini della Trattoria del Marinaio di Galati marina, portandola a diventare una delle trattorie più apprezzate della città, tra le eccellenti della Guida 50 Top Italy.

«Credo che oggi i cuochi abbiano il dovere di uscire dalle proprie cucine, collaborare con altri professionisti e assorbire nuovi stimoli. Iniziative come questa – ha affermato Carlotta Andreacchio – ci permettono non solo di confrontarci, ma anche di raggiungere un pubblico nuovo. La cucina è una grande madre e noi siamo i suoi figli. Cosa può renderla più felice se non vederci lavorare insieme con spirito di appartenenza e inclusione? Questa collaborazione – continua la chef – per me ha un valore ancora più grande: troppo spesso abbiamo assistito a cene condivise tra uomini, mentre oggi finalmente anche le donne vengono richieste e riconosciute. Per me, in qualità di responsabile Lady Chef provinciale per la FIC, è un grande orgoglio. Voglio mandare un messaggio chiaro a tutte le donne: si può fare! Nonostante i mille impegni di lavoro, e per chi, come me, è anche madre e moglie, è possibile affermarsi in questo settore senza rinunciare a nulla».

Ma cosa prepareranno Carlotta Andreacchio, Roberto Interisano e Matteo Aveni?

Sarà la pizza, uno dei cibi più amati, protagonista di questo incontro di gusto che vede la collaborazione del birrificio artigianale siciliano Bruno Ribadi che proporrà le sue birre in abbinamento alla cena e dell’azienda Cornaleto che offrirà il suo Franciacorta DOCG per aprire la degustazione in abbinamento all’arancinetto di tonno di Andreacchio. Seguiranno la Montanarina al pomodoro San Marzano, grana padano e basilico e le tradizionali e amatissime pizze di Pizzburgh, la Dop e la Norma 2.0.

A Pizza’s Chef andrà in scena anche la creatività con gli innovativi topping creati da Carlotta per le pizze al padellino realizzate dai pizzaioli di Pizzburgh. La chef renderà omaggio alla cucina messinese e a quella napoletana con il “Trionfo di stocco” con pesce stocco e verdure alla brace e la “Pizza Parthenope” con genovese napoletana e fonduta di provola affumicata. E per chiudere in dolcezza ci sarà il Pizza-Misù, un tributo al classico tiramisù, ma in versione pizza: una base di pizza in teglia al cioccolato, crema al mascarpone, gel al caffè e scaglie di cioccolato 90%.

La cena sarà l’occasione per vivere un’esperienza culinaria unica nel cuore della città. L’appuntamento è per giovedì 13 marzo alle ore 20.30 alla pizzeria Pizzburgh di Messina, in via E.L. Pellegrino 43.

Per info e prenotazioni: +39 090 9217199.

