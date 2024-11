Messina. Da Pizzburgh arriva la drink list d’eccellenza firmata Nino Santoro

A Messina il mondo della pizzeria ha incontrato quello della mixology. È nata così la nuova drink list firmata dal bartender Nino Santoro, creata in esclusiva per Pizzburgh. In un evento di presentazione alla stampa, tenutosi nell’accogliente locale di via Ettore Lombardo Pellegrino, Mirko Iannello e Nino Santoro hanno svelato i “fantastici 4” che promettono di rendere ancora più piacevole gustare una pizza, proponendo un’innovativa alternativa alla classica birra.

Tutto è iniziato dalla selezione di Mirko Ianello delle 4 pizze più amate di Pizzburgh, ovvero: DOP, Marinara, Porcina e Nebrodi. Dopo un’attenta analisi degli ingredienti, dei sapori e una fase di studio di abbinamenti per concordanza e contrapposizione, Nino Santoro ha creato altrettanti drink ad hoc per offrire un’esperienza di gusto inaspettata. E chi meglio di uno dei più esperti bartender della città di Messina, ideatore del famoso cocktail Saigon, poteva riuscire in questa sfida?

Pizzburgh Messina: il menù degustazione “Pizza & Spirits”

La cena degustazione si è aperta con un Entrée di Tuma fritta accompagnata con confettura di pomodoro e salsa piccante. In abbinamento, un Rive di Colbertaldo Valdobbiadene Prosecco superiore D.O.C.G..

Come primo abbinamento pizza/cocktail è stata servita una pizza DOP, con pomodoro San Marzano DOP, mozzarella di bufala DOP, basilico e olio evo. Per esaltarne i sapori, il bartender Nino Santoro ha ideato il Cocktail “Mediterraneo”, con succo di cranberry, miele e curcuma.

La seconda uscita ha visto come protagonista la pizza Marinara, con pomodoro San Marzano DOP, datterino giallo, filetti di acciughe del Mar Cantabrico, origano, basilico e olio all’aglio. Per questa proposta il maestro Santoro ha ideato il cocktail “Gold Martini”. Si tratta di una rivisitazione del classico Martini cocktail, con vermut dry, gin aromatizzato allo zafferano e alcune gocce di olio aromatizzato al basilico.

È arrivato, poi, il momento di gustare la pizza Porcina, con mozzarella fior di latte, funghi porcini, prosciutto cotto, scaglie di grana padano, basilico e olio evo. Ad esaltarne il sapore è stato il cocktail “Americano al Pepe Rosa”: un drink a base di vermut italiano, soda al pepe rosa e, in superficie, una spruzzata di liquore al peperoncino e spezie varie.

Il quarto e ultimo abbinamento è iniziato con la degustazione della pizza Nebrodi, con mozzarella fior di latte, mozzarella affumicata, gorgonzola, lardo di suino nero dei Nebrodi, confettura di pomodoro, fili di peperoncino, basilico, olio evo. Ad accompagnarla il cocktail “Twist Negroni”, un Negroni con aggiunta di rabarbaro e una spuma di arancia.

Dulcis in fundo, è proprio il caso di dirlo, è stata servita una novità assoluta in casa Pizzburgh: la Dolce Pizza con crema chantilly e frutti di bosco.

Ogni drink è stato realizzato per esaltare i sapori unici delle pizze, creando abbinamenti che hanno stupito per la loro originalità. Mirko Iannello e Nino Santoro hanno dato vita ad un’autentica esperienza di convivialità e scoperta, rendendo omaggio agli ingredienti freschi, ai sapori locali e alla passione che contraddistingue i loro due mondi che hanno trovato un sorprendete punto di incontro.

