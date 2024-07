A Rometta torna “Wine Not?”: il mondo del vino al borgo Sant’Andrea con tante novità

Il suggestivo borgo di Sant’Andrea, a Rometta, si prepara ad accogliere la quarta edizione di “Wine Not?”. Domenica 4 agosto 2024 le viuzze del villaggio accoglieranno rinomati vigneti italiani per da vita ad un percorso di degustazione che assumerà i tratti di un meraviglioso viaggio alla scoperta di cantine e aziende vinicole non solo siciliane ma provenienti anche da oltre i confini regionali.

L’evento enogastronomico, organizzato dall’Associazione “Sabatina”, ha come obiettivo quello di promuovere la cultura del vino e valorizzare il territorio che lo genera. Sarà un susseguirsi di scoperte, tra storie, tradizioni ma soprattutto profumi e sapori della nostra Penisola.

Wine Not? Le novità dell’edizione 2024

Dopo il grande successo della scorsa edizione, che ha portato nel piccolo borgo di Sant’Andrea circa 2500 persone, quest’anno il Presidente dell’Associazione Sabatina, Emanuele Borghetti, ha sottolineato l’impegno volto ad offrire ai partecipanti un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente. «Wine Not sta crescendo ed è diventato un punto di riferimento nel comprensorio tra gli eventi enogastronomici» ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione.

Quest’anno saranno 32 le cantine partecipanti, con oltre 118 etichette di vini in degustazione ma anche una ventina di distillati e la novità di una birra fermentata da nerello mascalese e due oli extravergine di oliva. Rafforzata anche l’area food, che quest’anno offrirà ai partecipanti decine di specialità del territorio, con proposte anche gluten free e vegetariane, che si potranno acquistare attraverso il sistema dei token.

Tra le altre novità della quarta edizione, il premio Banca Generali Private. Ogni ospite tramite QR code potrà votare online la sua cantina preferita. La giuria, oltre ad essere composta dal pubblico, sarà anche integrata con un panel di esperti e giornalisti di settore.

Ma non è tutto. Al “Wine Not?” si respira sempre un’aria di festa e che festa sarebbe senza musica? Nella piazza del borgo di Sant’Andrea la band Jazz “Le Roi Manouche” accompagnerà questa esperienza ricca di profumi e sapori mentre, per il pubblico più giovane, è stata fortemente voluta un’area dj set con Dj Scionty. Sul sagrato della Chiesa verrà allestita anche una mostra d’arte, con le opere di Gerardo Astore.

La Masterclass “Messina senza confini – dentro e fuori DOC”

Confermata anche per questa edizione l’importante partnership con l’Associazione Italiana Sommelier che per questa edizione di Wine Not? ha organizzato una masterclass che si svolgerà il 3 agosto alle ore 19.00 sempre nel borgo di Sant’Andrea, di fronte alla Chiesetta. Gioele Micali, delegato di AIS Taormina, condurrà l’approfondimento con degustazione sul tema “Messina senza confini – dentro e fuori DOC”, alla presenza dei produttori che racconteranno le loro aziende e la loro filosofia produttiva.

«Messina è l’unico capoluogo di provincia e di regione che può vantare ben tre Denominazioni di Origine Controllata: Malvasia delle Lipari, Mamertino e Faro – ha sottolineato Gioele Micali nel suo intervento. Coinvolgere produttori e aziende significa dare tributo a tutti i sacrifici che tutti i produttori fanno».

Alla conferenza stampa ha preso parte anche la senatrice Barbara Floridia, che ha annunciato che il prossimo anno la conferenza stampa si farà in Senato, dando anche spazio alle tre DOC messinesi.

Il sindaco della città metropolitana Federico Basile, invece, ha sottolineato come «eventi brillanti come questo, portati avanti con dedizione e sacrificio dalla comunità romettese, servono a creare interazione e promuovere territori che meritano di essere riscoperti. E questo è un valore aggiunto della manifestazione. Sono convinto che ci saranno molte altre edizioni».

Non poteva mancare l’intervento del primo cittadino del Comune di Rometta, Antonino Cirino, che ha confermato con entusiasmo il pieno sostegno della sua amministrazione a Wine Not? 2024 nella logica di portare avanti la promozione di Sant’Andrea e dell’intero comune.

Wine Not? Come partecipare

Per partecipare alla quarta edizione di “Wine Not?” in programma domenica 4 agosto, è necessario prenotarsi attraverso il nuovo sito web https://winenotexperience.it/. La manifestazione, infatti, è a numero chiuso per consentire a tutti i presenti e alle cantine ospiti di vivere un’esperienza di altissimo livello.

Di seguito le cantine che parteciperanno al Wine Not? 2024:

Antica Tindari Azienda Agricola Antonio Ciccolo Azienda Agricola Vasari Azienda Di Dio Liboria Azienda Di Rachele Bagliesi Baglio del Cristo di Campobello Baglio di Pianetto Baglio Oro Bongiovanni Vini Bortolin Cantina Catarussa Cantine Amato Cantine Bonfiglio Cantine Brugnano Cantine Colosi Cantine La Contea Cantine Madaudo Caravaglio Conte Luciese Coppola 1971 Distilleria Giovi Lungarotti Mandrarossa Winery Romeo Vini Soprano di Sindaro Tawny Owl soul & spirits Tenuta Enza La Fauci Tenute Farine della Torre Tola azienda vitivinicola Turi Eccellenze dell’Etna Vini Tonnino

