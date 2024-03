Giornate FAI di Primavera 2024: a Messina si visita Palazzo Piacentini

Anche quest’anno torna l’appuntamento con le Giornate FAI di Primavera: un’opportunità per scoprire un’Italia meno nota e luoghi solitamente inaccessibili. Anche a Messina sarà possibile visitare e conoscere uno dei luoghi simbolo del nostro patrimonio culturale: Palazzo Piacentini. L’appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 marzo 2024: un weekend per scoprire il “Tempio della Giustizia”.

L’importanza del racconto

Il Capo Delegazione Fai di Messina, Nico Pandolfino, alla conferenza stampa di presentazione ha affermato:«Non sei fregato veramente finchè hai da parte una buona storia, e qualcuno a cui raccontarla». Citando Novecento di Baricco, Pandolfino ha voluto sottolineare la missione del FAI: “curare il patrimonio raccontandolo”. Grazie alle Giornate FAI di Primavera, saranno 750 i luoghi in tutta Italia da visitare, grazie a migliaia di delegati e volontari del FAI e agli Apprendisti Ciceroni: giovani studenti appositamente formati ad hoc per raccontate le meraviglie del loro territorio.

Alla scoperta di Palazzo Piacentini

La Delegazione FAI di Messina in questa edizione 2024 darà la possibilità di visitare Palazzo Piacentini: un pezzo significativo della città ricostruita. L’Assessore Caruso, parlando del “Tempio della Giustizia”, ha dichiarato che Messina è famosa per i palazzi istituzionali in quanto furono costruiti dopo il terremoto dai migliori architetti d’Italia.

Il capo Delegazione FAI di Messina ha sottolineato: «Palazzo Piacentini è stato concepito da Marcello Piacentini in toto, sia nel contenitore che nel contenuto. Ci sono arredi particolarissimi, lampadari disegnati personalmente dal progettista e ogni ambiente rappresenta una particolarità». Durante la visita, infatti, si potranno apprezzare gli affreschi, le decorazioni, le terrecotte e gli arredi. Nico Pandolfino ha anche ricordato che il sito è stato menzionato nella conferenza stampa nazionale di RAI e tre delle immagini del Tribunale sono inserite nel promo del FAI che va su tutte le piattaforme.

Avvicinare i cittadini al concetto di Giustizia

In conferenza stampa l’Avvocato Simona Giuffrida ha ricordato che le Giornate FAI di Primavera a Messina, con la possibilità di visitare Palazzo Piacentini, sono: «un’occasione d’oro per azzerare la distanza tra la giustizia e la cittadinanza. Noi avvocati abbiamo dato la disponibilità all’apertura dei nostri locali all’interno del Palazzo». L’Ordine degli Avvocati di Messina, inoltre, ha aderito al progetto Legalità e spesso le scuole visitano i locali di comune intesa con la Magistratura, perchè anche i ragazzi devono rendersi conto di che cos’è la giustizia e come viene esercitata.

I messinesi alla scoperta di Messina

«Le giornate FAI sono un appuntamento importante perchè danno la possibilità di aprire palazzi e luoghi alla cittadinanza – ha sottolineato il sindaco di Messina, Federico Basile. Conoscere la realtà in cui viviamo ci serve per essere ancora più orgogliosi di quello che siamo».

Nonostante non si possano fare stime precise sull’affluenza di visitatori, Nico Pandolfino ha dichiarato che: «il sito di Messina ha già acceso la curiosità di tanti. Sono già arrivate richieste per poter effettuare la visita di Palazzo Piacentini e questo ci lascia molto soddisfatti. Stiamo mettendo in campo tantissimi Ciceroni quindi potremo far fronte anche a numeri importanti».

L’invito a partecipare alle Giornate FAI di Primavera a Messina arriva anche dal Presidente di Atm Giuseppe Campagna: «Essere mobility partner ci fa particolarmente piacere. Abbiamo già avviato sui nostri mezzi la pubblicità dell’evento e invitiamo tutti a visitare i beni culturali con i nostri autobus».

«Nonostante oggi viviamo in un’era in cui, grazie ad Internet, è possibile vedere un museo attraverso il computer, facendo delle vere visite virtuali – ha concluso Nico Pandolfino – non c’è cosa più bella che vedere dal vivo le bellezze del nostro patrimonio culturale, condividendo insieme agli altri le emozioni di una visita».

Gli organizzatori della manifestazione

La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione con il Tribunale di Messina, in tutte le sue componenti ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina con il patrocinio del Comune di Messina e delle partecipate Amam, Atm, Messina Servizi Bene Comune e Messina Social City.

Nico Pandolfino ha ringraziato il gruppo SICURTRANSPORT che, insieme al nucelo dei Carabinieri del Tribunale, sta seguendo le fasi preparatorie e sarà di supporto durante le Giornate FAI di Primavera 2024 e anche le associazioni scout (ASSORIDER, CNGEI e MASCI) per la loro rinnovata adesione.

