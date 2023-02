A scuola di eco-sostenibilità: arriva “Messina 2030 Green Events”. Il programma

Eventi all’aperto, momenti di formazione, escursioni sui colli San Rizzo e alla scoperta delle risorse naturali: queste alcune delle iniziative del programma “Messina 2030 Green Events” che vede coinvolti il Comune, le Partecipate e, soprattutto, le scuole della città dello Stretto.

È stato presentato questa mattina a Palazzo Zanca il protocollo d’intesa tra Comune, partecipate e Ufficio scolastico provinciale di Messina finalizzato alla valorizzazione dell’ambiente e alla promozione della cittadinanza attiva. In sostanza, saranno organizzati diversi eventi e momenti formativi dedicati ai ragazzi delle scuole messinesi. L’obiettivo? Far capire loro che il futuro è nelle loro mani.

A presentare il progetto è stato il sindaco di Messina Federico Basile: «Messina 2030 nasce dalla nuova sensibilità del Comune per l’eco-sostenibilità e prende il nome dall’agenda 2030. Già da diversi anni siamo entrati nelle scuole. Prima con MessinaServizi Bene Comune, che spiegava come fare la raccolta differenziata, poi con l’AMAM, che ha portato le casette dell’acqua, e infine con l’ATM, che rappresenta il trasporto green. Abbiamo deciso di fare un protocollo con la scuola nella sua interezza, in modo da far comprendere ai ragazzi che oggi sono qua che non è il singolo evento che conta ma c’è un concetto più ampio che vogliamo far passare e che riguarda la tutela dell’ambiente. Questo protocollo d’intesa serve a creare un rapporto continuativo. Dobbiamo partire dalla consapevolezza che le cose stanno cambiando e bisogna partire dalle scuole».

A seguire, il provveditore degli studi Stello Vadalà: «Fino a qualche anno fa, la scuola viveva in assoluta solitudine, era abbandonata dalle amministrazioni comunali. Da quando ho assunto la direzione dell’ufficio scolastico regionale mi sono trovato accanto quest’amministrazione comunale. Sta mettendo le scuole nelle condizioni di non vivere più quella solitudine. Stiamo dando vita a un progetto innovativo, che a mio avviso farà scuola in tutto il paese. Vede la scuola, il comune, le partecipate lavorare tutti insieme per convincere i nostri ragazzi che sono loro gli artefici del loro futuro».

La parola è infine passata ai presidenti delle Società Partecipate del Comune di Messina, che parteciperanno attivamente al progetto.

Soddisfatta la presidente di Messina Social City, Valeria Asquini: «Lavorare insieme è una strategia vincente. Partiremo con le piccole cose, perché dalle piccole cose si raggiungono grandi obiettivi». Sulla stessa lunghezza d’onda, la presidente di MessinaServizi, Mariagrazia Interdonato: «È importante, all’interno del progetto, la formazione degli ambasciatori dei green events. Se oggi Messina e la prima città metropolitana in termini di raccolta differenziata è anche grazie agli istituti scolastici che hanno fatto un gran lavoro».

Da tempo presente nelle scuole anche l’AMAM, con le sue “casette” dell’acqua: «Siamo partiti timidamente – ha spiegato la presidente Loredana Bonasera – con la sistemazione degli erogatori nelle scuole. Il Sindaco ha voluto questo protocollo per mandare un messaggio importante ai nostri ragazzi di educazione ambientale»

Infine, il presidente di ATM, Giuseppe Campagna: «Questi sono momenti importanti – ha affermato -, ringrazio il sindaco e i colleghi che ci hanno lavorato tanto, in questa fase più di noi. Noi siamo stati presi da altre problematiche, che comunque si collegano sempre al tema della mobilità sostenibile. Noi partecipiamo a questo progetto come accompagnatori ufficiali».

A seguire, il programma degli eventi.

Messina 2030 Green Events: il programma

20 febbraio – Green innovation, inizio attività con adozione di aiuole/spazi verdi di proprietà comunale;

– Green innovation, inizio attività con adozione di aiuole/spazi verdi di proprietà comunale; dal 13 al 26 marzo – Due settimane interamente dedicate a visite guidate all’interno delle sedi/impianti delle Società Partecipate del Comune di Messina;

– Due settimane interamente dedicate a visite guidate all’interno delle sedi/impianti delle Società Partecipate del Comune di Messina; 22 aprile – Presentazione degli “ambasciatori” del Green events;

– Presentazione degli “ambasciatori” del Green events; 15 maggio – Escursioni in città • Colli San Rizzo ;

– Escursioni in città • Colli San Rizzo ; ultima settimana di maggio – evento Green a Villa Dante per la fine dell’anno scolastico;

5 giugno – Escursione alla Fonte dell’Acquedotto Santissima;

– Escursione alla Fonte dell’Acquedotto Santissima; 23 giugno – Una giornata con ATM e il nostro servizio pubblico.

(24)