Il vignaiolo si racconta. Ai Quattro Calici un viaggio nei sapori insieme a Cantina Marilina

Tradizione, qualità e passione. Sono questi i tre pilastri su cui si è costruito l’evento “Il vignaiolo si racconta”, un incontro tra il menù a base di pesce del ristorante Quattro Calci di Messina e i vini della rinomata Cantina Marilina.

Protagoniste della serata due donne: la chef Alessandra Strazzeri e la vignaiola Marilina Paternò. Entrambe sono accomunate dall’amore verso il proprio lavoro: Alessandra nel 2022, insieme al marito Francesco, ha realizzato il suo sogno di aprire un ristorante tutto suo, nel cuore di Messina; Marilina segue con professionalità e determinazione l’azienda di famiglia che produce vini dalla forte identità.

Dal loro genio creativo è nato un evento che ha permesso ai partecipanti di vivere un viaggio tra i sapori autentici della cucina della tradizione, a cui Alessandra aggiunge sempre un tocco di personale innovazione, e dei vini siciliani nati nella meravigliosa terra di Noto.

Un menù di quattro portate, più il dolce, a cui sono state abbinate altrettante etichette, i cui nomi ricordano espressioni del dialetto siciliano. Quando si apre una bottiglia di vino di Cantina Marilina, poi, si trova sempre una sorpresa. Su ogni tappo, rigorosamente di sughero naturale, sono incise delle frasi celebri che strappano un sorriso e una riflessione a chi li legge. Perchè nulla in questa azienda viene lasciato al caso.

Chef Alessandra Strazzeri ha proposto ai commensali piatti che rappresentano il punto forte della sua cucina, in cui il protagonista principale è il pesce. Interessanti e a tratti sorprendenti gli abbinamenti con la frutta e il cioccolato che rappresentano tutta la fantasia e la voglia di sperimentare in cucina della chef. Molto piacevole l’abbinamento del nero di seppia con il caciocavallo e delicati ma comunque ricchi di sapore i ravioli con bottarga, vongole e anemone di mare. Il dolce ha rappresentato davvero l’happy ending di una serata che ha centrato nel segno il suo obiettivo: raccontare come e da dove nascono le proposte di due realtà imprenditoriali che fanno onore alla nostra Sicilia.

Un Menù, una cantina

Arancinetto al nero di seppia con fonduta di caciocavallo ragusano

Fedelie Igp Terre Siciliane Bianco Frizzante Ancestrale cantina Marilina

Antipasti

I marinati Quattro Calici

Cuè Igp Terre Siciliane moscato bianco cantina Marilina

Panelle e baccalà mantecato

Gamberone avvolto nel lardo, pesto di pistacchio e polvere di cioccolato di Modica

Croccante di patata, burrata e acciuga di mare

Currivu bianco Igp Terre Siciliane Viogner Chardonnay cantina Marilina

Primo

Ravioli borragine, vongole e anemone di mare

Sketta Igp Terre Siciliane Grecanico cantina Marilina

Dessert

Cuore di cassata

